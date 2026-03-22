Preminuo bivši dekan splitskog Pravnog fakulteta. Bio je osuđen zbog zlouporabe položaja

U četvrtak, 19. ožujka, umro je prof. dr. Boris Buklijaš, nekadašnji dekan splitskog Pravnog fakulteta i bivši član Državnog sudbenog vijeća.

Boris Buklijaš diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1970. godine. Magistrirao je početkom 1971. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1983. godine na Pravnom fakultetu u Splitu, na kojem je 1971. godine izabran za asistenta i zaposlen.

Godine 2001. izabran je u zvanje izvanrednog profesora na kolegiju Radno i socijalno pravo. Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu bio je od 2008. do 2012. godine.

Državno tužiteljstvo teretilo ga je da je za 1,5 milijuna kuna oštetio Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao i da je lažnim putnim nalozima za 110 tisuća kuna oštetio Državno sudbeno vijeće.

Na suđenju je otkriveno da je na račun fakulteta nabavio terenac vrijedan 85 tisuća eura koji je vozio u privatne svrhe.

Osuđen je i jer je zaposlio dvoje referenata koji nisu imali uvjete za radna mjesta.

Zbog zlouporabe položaja i ovlasti, Boris Buklijaš osuđen je na četiri godine zatvora.

Odlazak u zatvor odgađao je zbog lošeg zdravstvenog stanja i molbama za odgodom.

Posljednji ispraćaj Borisa Buklijaša održat će se u utorak, 23. ožujka, u 15 sati, na mjesnom groblju u Zavojanima, piše Slobodna Dalmacija.