Preminuo 37-godišnji vatrogasac i sportaš Ivan Vukan – Ićo

Vatrogasna zajednica Trilja i cijela Cetinska krajina oprostile su se od Ivana Vukana, dugogodišnjeg člana DVD-a Trilj, kolege i prijatelja, koji je preminuo u 37. godini života.

Ivan, svima poznat kao Ićo, rođen je 5. prosinca 1988. u Sinju. Po zanimanju elektroinstalater, u vatrogastvo je zakoračio još kao dijete, priključivši se vatrogasnoj mladeži. Operativni vatrogasac postao je 25. travnja 2008., a već 2011. završio je program za gašenje šumskih požara i prijevoz helikopterom. Godine 2016. stekao je specijalizaciju za akcidente s opasnim tvarima.

Kroz godine je, kao dobrovoljni i sezonski vatrogasac, dao nemjerljiv doprinos zajednici, sudjelujući u brojnim intervencijama. No, osim vatrogastva, Ićo je bio poznat i po ljubavi prema sportu, posebno malom nogometu. Bio je pokretač i vođa vatrogasne malonogometne ekipe DVD-a Trilj, s kojom je osvajao brojne turnire. Četiri puta proglašen je najboljim golmanom na vatrogasnim turnirima u županiji, a jednaku strast pokazivao je i u rukometu te tenisu. Branio je i za rukometni klub Cetinka.

Za svoj rad primio je brojna priznanja, a prošle godine uručen mu je poseban pehar i plaketa za dugogodišnji doprinos razvoju malonogometne vatrogasne ekipe.

– Kada bi rekao “Idemo, osvojit ćemo turnir”, to bi i ostvario. Povratak u dom uvijek je bio uz osmijeh, pehar u ruci i veselje – prisjetili su se iz DVD-a Trilj.

Njegova predanost, hrabrost i dobrota ostat će trajno urezani u sjećanjima kolega i prijatelja.

– Ićo, hvala ti na svemu što si učinio, na svakom trenutku, na svakoj pruženoj ruci i osmijehu. Počivaj u miru Božjem – poručili su iz DVD-a Trilj.