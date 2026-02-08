Preminula zvijezda rock-benda, njegovi hitovi su obilježili 2000-e

Brad Arnold, jedan od osnivača i frontmen američkog rock benda 3 Doors Down, preminuo je u dobi od 47 godina života nakon teške borbe s rakom, prenosi Dnevnik.hr.

Vijest o njegovoj smrti bend je potvrdio na društvenim mrežama, navodeći da je glazbenik preminuo mirno u snu, okružen suprugom Jennifer i obitelji.

"Kao osnivač, vokalist i originalni bubnjar benda 3 Doors Down, Brad je pomogao redefinirati mainstream rock, spajajući pristupačnost post-grungea s emotivno izravnim autorstvom i lirskim temama koje su odjeknule kod svakodnevnih slušatelja", stoji u izjavi benda.

Arnoldu je u svibnju 2025. dijagnosticiran rak bubrežnih stanica u četvrtom stadiju, koji se proširio na pluća, zbog čega je bend tada otkazao ljetnu turneju. Iako se suočavao s teškom dijagnozom, Arnold je javno govorio kako se ne boji te da snagu pronalazi u vjeri, često tražeći podršku i molitve svojih obožavatelja.

"Nemam straha. Doista, iskreno, uopće me nije strah", rekao je pjevač, naglasivši da se tijekom medicinske borbe oslanjao na svoju vjeru.

Također je zamolio obožavatelje za molitve: "Volio bih da me uzdignete u molitvi kad god možete. I mislim da je vrijeme da malo poslušam "It’s Not My Time"."