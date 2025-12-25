Preminula višestruka državna prvakinja (18), bila je teško bolesna

Brazilski sport zavijen je u crno. Isabelle Marciniak, talentirana gimnastičarka i višestruka državna prvakinja, preminula je u dobi od samo 18 godina nakon borbe s teškom bolešću, piše Gol.hr.

Tužnu vijest u srijedu, 24. prosinca, potvrdio je Gimnastički savez savezne države Paraná, navodeći kako je mlada sportašica izgubila bitku s Hodgkinovim limfomom. Preminula je u regiji Curitibe, gdje je i živjela te trenirala.

Isabelle je bila rodom iz Araucárije, a nastupala je za Clube Agir iz Curitibe, jedan od najpoznatijih klubova ritmičke gimnastike u regiji. Tijekom svoje kratke, ali iznimno uspješne karijere osvojila je brojne državne i nacionalne titule.

Najveći uspjeh ostvarila je 2021. godine, kada je osvojila zlato na Brazilskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u pojedinačnom višeboju. Uz naslov prvakinje, osvojila je i dva srebra, u vježbama s loptom i vrpcom.

Dvije godine kasnije, 2023., postala je prvakinja u seniorskoj trojci na Prvenstvu Parane u grupnim natjecanjima, što je bio jedan od njezinih posljednjih sportskih nastupa prije nego što je prekinula karijeru zbog liječenja.

Iz Gimnastičkog saveza Parane oprostili su se emotivnom porukom:

"Neka njezina priča, strast prema sportu i uspomena na nju ostanu živi kao inspiracija svima koji vjeruju u gimnastiku kao alat ljudskog razvoja i promjene."