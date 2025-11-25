Preminula ugledna hrvatska sveučilišna profesorica

Sveučilište u Rijeci objavilo je vijest o smrti ugledne hrvatske jezikoslovke i filologinje, profesorice emerite dr. sc. Diane Stolac, koja je umrla u Rijeci 23. studenoga 2025. godine nakon kratke i teške bolesti.

Akademski put i rad na Sveučilištu u Rijeci

Nakon diplome dvopredmetnoga studija južnoslavenskih jezika i književnosti te opće lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Diana Stolac na istoj je instituciji stekla i stupnjeve magistrice znanosti te doktorice znanosti. Dvije je godine radila na Filozofskome fakultetu u Pragu, a 1982. dolazi na Sveučilište u Rijeci. Na današnjem Filozofskom fakultetu bila je asistentica, docentica, izvanredna i redovita profesorica, u trajnome zvanju od 2011. godine.

Tijekom bogate karijere istaknula se kao nositeljica ili suradnica na mnogobrojnim kolegijima na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj doktorskoj razini. Osmislila je i pokrenula niz novih kolegija iz područja povijesti hrvatskoga jezika, sintakse hrvatskoga standardnog jezika, povijesne sintakse i sociolingvistike. Bila je omiljena nastavnica i mentorica završnih i diplomskih radova te doktorskih disertacija ne samo u Rijeci nego i na institucijama kojima je pomagala u razvoju i redovitom radu: Sveučilište u Puli, Sveučilište u Splitu, Učiteljski fakultet u Rijeci, Učiteljski fakultet u Gospiću te nekadašnji izdvojeni studij Sveučilišta u Zagrebu "Teologija u Rijeci".

Posebnu znanstvenu vrijednost za Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci imala je suradnja s Institutom za hrvatski jezik u Zagrebu, ostvarena na njezinu inicijativu. Ta je suradnja bila vezana uz poslijediplomski doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika", kojem je Diana Stolac bila jedna od osnivačica i dugogodišnja voditeljica.

Voditeljske i sindikalne uloge

Na matičnom Odsjeku za kroatistiku bila je predstojnica Katedre za hrvatski jezik te u više mandata pročelnica Odsjeka. Istaknula se i aktivnim sindikalnim radom, uvijek s ciljem doprinosa akademskoj zajednici i iskrene pomoći ljudima koji je čine.

Znanstveni doprinos i objavljena djela

U znanstvenom radu Diana Stolac ostavila je nemjerljiv doprinos na mnogim područjima. Objavila je velik broj radova i knjiga o povijesti hrvatskoga jezika, sintaksi, sintaktosemantici, gramatikologiji, terminologiji, hrvatskome jeziku kao nasljednom jeziku, standardizaciji i normiranju hrvatskoga jezika.

Kao autorica ili suautorica potpisala je knjige: Hrvatsko pomorsko nazivlje (1998), Riječki filološki portreti (2006), Jezik reklama (s Anastazijom Vlastelić, 2014), Šime Starčević: od riči do Ričoslovja (s Vesnom Grahovac-Pražić, 2015), Riječki jezični krajolik / A Linguistic Landscape of Rijeka (s Jimom Hlavacem, 2021; sljedeće godine objavljena i na talijanskome jeziku pod naslovom Il paesaggio linguistico Fiumano), Riječki filološki portreti 2 (2022) i Starokajkavske studije (2023). Bila je i suautorica te suurednica rječnika Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje (2015).

Djelovanje u struci i organizacija znanstvenih skupova

U Hrvatskome društvu za primijenjenu lingvistiku djelovala je desetljećima kao glavna tajnica, članica predsjedništva i predsjednica Društva. Velik doprinos dala je i znanstvenom časopisu Fluminensia Filozofskoga fakulteta u Rijeci, prvo kao članica uredništva, a potom i kao glavna urednica tijekom četiri godine.

Organizirala je i/ili sudjelovala u organizaciji mnogobrojnih međunarodnih znanstvenih skupova: niz skupova Riječki filološki dani Odsjeka za kroatistiku, niz skupova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te niz skupova Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Uredila je i više zbornika radova proizašlih iz tih skupova.

Nagrade i javne dužnosti

Dobitnica je mnogobrojnih uglednih nagrada i priznanja, među kojima su Zahvalnica rektora Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici (2018), Povelja Filozofskoga fakulteta u Rijeci za sveukupan znanstveni i nastavni rad te promicanje humanističke misli (2021), Nagrada Grada Zagreba za članstvo u autorskome timu edicije Povijest hrvatskoga jezika (2021) i Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za životno djelo (2022).

Kao predstavnica Sveučilišta u Rijeci, 2024. godine imenovana je članicom Vijeća za hrvatski jezik, savjetodavnoga tijela Vlade Republike Hrvatske. Bila je i dugogodišnja članica Senata Sveučilišta u Rijeci, gdje je aktivno doprinosila radu najvišega tijela svoje akademske zajednice, te članica Matičnoga odbora za filologiju pri Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.

Naslijeđe profesorice emerite

Prof. emerita Diana Stolac ostavila je iza sebe bogat znanstveni opus koji će nadahnjivati sadašnje i buduće naraštaje studenata i znanstvenika u području kroatistike. Na Filozofskome fakultetu i Sveučilištu u Rijeci pamtit će je po neizmjernom radnom elanu, vedroj naravi i toplom srcu.