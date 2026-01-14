Preminula svestrana umjetnica i slikarica

U zadarskoj bolnici preminula je Nives Brajković, zadarska umjetnica, slikarica i velika kreativka.

Rođena je 1962. godine u Zadru.

Bila je voditeljica kreativnih radionica, inženjer dizajna tekstila i odjeće te likovni pedagog u brojnim osnovnim školama na području Zadarske županije kao nastavnik likovne kulture.

Preko 20 godina bila je član HDLU sa dugogodišnjom grupnom i samostalnom izlagačkom aktivnošću. Bavila se i slikanjem na svili, emajlom, vitražom i mozaikom.

Osnovala je galeriju Savarakatinni te izlagala kao samostalna umjetnica u zemlji i inozemstvu.

Ostaje zapamćena kao svestrana umjetnica, predana pedagoginja i velika kreativka čije je djelovanje trajno obogatilo kulturni život Zadra, piše 057info.