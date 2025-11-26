Preminula slavna dizjanerica

Preminula je škotska modna dizajnerica Pam Hogg, avangardna umjetnica čije su upečatljive kreacije nosile svjetske zvijezde poput Rihanne, Kate Moss i Lady Gage. Vijest su potvrdili članovi njezine obitelji, objavivši je na društvenim mrežama.

U kratkom priopćenju na Instagramu napisali su kako su “neizmjerno tužni” zbog smrti svoje “voljene Pamele”. Naveli su da je Hogg preminula mirno u bolnici, okružena obitelji i bliskim prijateljima.

Obitelj nije iznosila detalje o uzroku smrti, no posebno se zahvalila medicinskom osoblju bolnice St Joseph’s u Hackneyju na “izvanrednoj brizi i podršci u njezinim posljednjim danima”.

„Pamelin stvaralački duh i iznimna kreativnost obilježili su generacije“, poručili su u objavi. „Iza sebe ostavlja bogato nasljeđe koje će i dalje inspirirati i podsjećati nas na važnost hrabrosti, slobode i života izvan okvira. Pamela će zauvijek ostati u našim srcima. Slavan život – proživljen i voljen“, zaključila je obitelj.

