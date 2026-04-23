Preminula radijska novinarka Kristina Kirschenheuter

Još jedna tužna vijest sa radija. U Zagrebu je, u 61. godini, umrla Kristina Kirschenheuter.

Diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

Predavala je u osnovnim školama u Ivanić-Gradu, Klenovniku, Ivancu, Zaboku i u Samoboru.

U radijskome su je eteru prvi čuli slušatelji Omladinskog radija. Zatim je bila spikerica, voditeljica i novinarka Radija Samobor, a 2002. došla je na Hrvatski radio na kojemu je vrlo brzo preuzela spikerske zadatke svih radijskih programa, radeći i u televizijskim smjenama. Bavila se i lekturom.

Radijski ljudi znaju da je vrlo često radila ranojutarnje smjene, a sama je isticala da joj je najdraže kad joj slušatelji kažu da je doživljavaju kao bliskoga, nenametljivog prijatelja.

"Mi koji smo je poznavali i privatno, znamo da je imala najzvonkiji smijeh koji bi svakoga osvojio.

Predana poslu i prijateljstvu, a iznad svega svojoj djeci, Kristina je bila pouzdana suradnica, draga prijateljica i nezamjenjiva majka", piše HRT.