Preminula polusestra Anne Frank

Eva Schloss, koja je preživjela holokaust, preminula je u 96. godini života. Bila je suosnivačica i počasna predsjednica Zaklade Anne Frank te neumorna aktivistica za obrazovanje o holokaustu, a vijest o njezinoj smrti potvrdila je njezina obitelj jučer, prenosi Index.

Eva Schloss rođena je kao Eva Geiringer u Beču, gdje je odrasla s roditeljima i bratom. Obitelj se kasnije preselila u Amsterdam, na trg Merwedeplein, gdje je upoznala svoju vršnjakinju Anne Frank. Kako se situacija u Nizozemskoj pogoršavala, obitelj se dvije godine skrivala, seleći se s jedne lokacije na drugu kako bi izbjegla uhićenje.

Na kraju su ih izdale nacističke simpatizerke koje su im pružile utočište, a potom ih predale vlastima. Na njezin 15. rođendan uhićeni su, brutalno ispitani i u svibnju 1944. ukrcani na vlak za nacistički logor smrti Auschwitz.

Više od 70 godina je živjela u Londonu

Eva i njezina majka u logoru su odvojene od oca i brata, koji nisu preživjeli. Priča brata i sestre bila je tema izložbe u Židovskom muzeju u Londonu 2017. godine. Nakon rata, Eva se preselila u Englesku i više od 70 godina živjela je u Londonu.

Godine 1952. udala se za Zvija Schlossa s kojim je dobila tri kćeri. Kada se njezina majka Elfriede 1953. udala za oca Anne Frank Otta, Eva je postala polusestra djevojčice čiji je dnevnik postao simbol stradanja u holokaustu.

"Anne je bila mnogo zrelija i odraslija od mene. Pohađala je Montessori školu i bila je godinu dana ispred mene u obrazovanju. Ja sam išla u običnu lokalnu školu", izjavila je Schloss za Guardian 2017. godine.

"Bila je svjetionik nade i otpornosti"

"Nadamo se da će njezino nasljeđe nastaviti inspirirati ljude kroz knjige, filmove i resurse koje ostavlja iza sebe. Nevjerojatno smo ponosni na sve za što se Eva zalagala i što je postigla, ali trenutačno tugujemo", poručila je obitelj u izjavi povodom njezine smrti. Dan Green, izvršni direktor Zaklade Anne Frank, opisao je Evu Schloss kao "svjetionik nade i otpornosti".

"Njezina nepokolebljiva predanost borbi protiv predrasuda kroz obrazovanje o holokaustu ostavila je neizbrisiv trag na bezbroj života. Njezino nasljeđe nastavit će voditi i osnaživati mlade ljude da izgrade svijet bez mržnje i diskriminacije", dodao je Green.

Među prvima koji su odali počast bila je i britanska kraljevska obitelj. Kralj Charles, koji je sa Schloss plesao tijekom posjeta židovskom društvenom centru u Londonu 2022. godine, izjavio je kako su joj se on i kraljica Camilla "duboko divili" te da je bio "privilegiran i ponosan" što ju je poznavao.

Kralj Charles: Privilegirani smo i ponosni što smo je poznavali

"Moja supruga i ja duboko smo ožalošćeni viješću o smrti Eve Schloss", poručio je kralj u izjavi. "Strahote koje je pretrpjela kao mlada žena nemoguće je shvatiti, a ipak je ostatak svog života posvetila prevladavanju mržnje i predrasuda, promičući dobrotu, hrabrost, razumijevanje i otpornost kroz svoj neumorni rad za Zakladu Anne Frank UK i za obrazovanje o holokaustu diljem svijeta.

Oboje smo privilegirani i ponosni što smo je poznavali i duboko smo joj se divili. Neka njezino sjećanje bude blagoslov svima nama", stoji u kraljevoj poruci.