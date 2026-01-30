Preminula legendarna glumica

Catherine O’Hara – slavna po ulogama u seriji „Schitt’s Creek“ te filmovima „Sam u kući“ i „Best in Show“ – preminula je, doznaje TMZ.

Legendarna holivudska glumica umrla je u petak, potvrdila su za TMZ dva izvora. Uzrok smrti zasad nije poznat. Catherine je publici posebno ostala u sjećanju po ulozi majke Kevina McCallistera, kojeg je glumio Macaulay Culkin, u prva dva nastavka filma „Sam u kući“, kao i po ulozi Moire Rose u čak 80 epizoda serije „Schitt’s Creek“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glumila je u filmu „Beetlejuice“, njegovom nastavku „Beetlejuice Beetlejuice“, dok joj je posljednji projekt bila serija „The Studio“ na Apple TV+, u kojoj je glumila uz Setha Rogena. Za tu je ulogu bila nominirana za nagradu Emmy.

Emmy je osvojila 2020. godine za ulogu u „Schitt’s Creeku“, dok je svoj prvi Emmy dobila još 1982. za scenaristički rad na humorističnoj emisiji „SCTV Network 90“.

Catherine O’Hara rođena je i odrasla u Torontu kao šesto od sedmero djece. Svog supruga, scenografa Boa Welcha, upoznala je na snimanju filma „Beetlejuice“ 1988. godine. Vjenčali su se 1992., a zajedno imaju dva sina, Matthewa i Lukea.