Preminula jedna od žena koje su sinoć ranjene u pucnjavi. Počinitelj je još u bijegu

U večernjim satima 4. prosinca u romskom naselju Sitnice u Murskom Središću došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, potvrdila je to jučer navečer Policijska uprava međimurska.

Neslužbeno se doznalo od mještana da je muškarac u kući upucao svoju nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru.

Počinitelj još u bijegu

Kako danas doznaje e-medjimurje, jedna od žena je, nažalost, preminula. Njezina obitelj, prijatelji i poznanici opraštaju se od nje na društvenim mrežama.

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal potvrdioje danas kako se za počiniteljem intenzivno traga, dok se druga žrtva pucnjave bori za život s teškim ozljedama.

Izražavamo iskrenu sućut obitelji tragično poginule žene te se nadamo kako će se druga žrtva pucnjave izboriti za život.