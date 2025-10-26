Preminula glumica koju pamtimo po kultnim ulogama

June Lockhart, omiljena glumica najpoznatija po serijama 'Lassie' i 'Lost in Space', preminula je u dobi od 100 godina. Glumica je umrla u četvrtak u Santa Monici u Kaliforniji, prenosi People koji navodi da je Lockhart preminula prirodnom smrću te da su uz nju u trenutku smrti bile njezina kći June Elizabeth i unuka Christianna.

Rođena 1925. godine u New Yorku, Lockhart je filmski debi imala 1938. u filmu 'A Christmas Carol', u kojem je u dobi od samo 13 godina tumačila lik Belinde Cratchit, kćeri Boba Cratchita. U filmu su glumili i njezini roditelji, koji su utjelovili gospodina i gospođu Cratchit.

Pojavila se i u božićnom klasiku 'Meet Me in St. Louis' iz 1944., uz Judy Garland i Vincentea Minnellija. Nakon smrti Cloris Leachman, Lockhart je 1958. preuzela ulogu Ruth Martin u popularnoj televizijskoj seriji 'Lassie', u kojoj je ostala do 1964. Za svoj je rad u seriji bila nominirana za Emmy 1953. i 1959. godine.

Godine 1965. pridružila se glumačkoj postavi serije 'Lost in Space', gdje je ostala do 1968. U intervjuu za magazin Boomer povodom svog 100. rođendana u lipnju, rekla je kako se smatra sretnom, piše tportal.