Glumica Diane Keaton preminula u 79. godini života

Legendarna američka glumica Diane Keaton preminula je u Kaliforniji u 79. godini, potvrdio je obiteljski glasnogovornik za magazin People. U ovom trenutku nisu poznati dodatni detalji, a obitelj je zatražila privatnost.

Keaton je svjetsku slavu stekla 1970-ih zahvaljujući ulogama u kultnim filmovima Kum te suradnjama s redateljem Woodyjem Allenom. Za naslovnu ulogu u filmu Annie Hall iz 1977. godine osvojila je Oscara za najbolju glumicu. Tijekom bogate karijere glumila je i u brojnim hitovima poput The First Wives Club, filmovima redateljice Nancy Meyers te popularnoj franšizi Book Club.

Rođena je 1946. godine u Los Angelesu kao Diane Hall, a bila je najstarije od četvero djece. Otac joj je bio građevinski inženjer, dok je majka bila domaćica.