Preminula djevojka (23) u kadi: Stigao nalaz, evo što je uzrok smrti

Više od godinu dana obitelj u Koprivnici nema grijanja niti plina nakon strašne tragedije koja ih je zadesila.

O tome je pisao portal Danica.hr još lani. Dana 20. prosinca pretprošle godine Davorka Hajster iz Koprivnice u kadi u kupaonici zatekla je mrtvu kćer (23).

„Čule smo se 15-ak minuta prije toga. Bila je vesela, imala je taj dan dogovor s društvom. Kad sam otvorila kupaonicu, mislila sam da se šali sa mnom. Ali, nije bila šala“, ispričala nam je tada sugovornica.

BOJLER ISPRAVAN

U stan je tog kobnog petka brzo stigla policija i, po svemu sudeći, odmah posumnjala na samoubojstvo. Rutinski je obavila posao, ispitala majku. Tijelo je poslano na obdukciju u koprivničku bolnicu. No, u ponedjeljak – šok! Obdukcija je pokazala kako nije riječ o samoubojstvu.

U stan je odmah nakon toga stigao plinoinstalater čiji je mjerač ‘podivljao’ čim je ušao. Koncentracija ugljičnog monoksida bila je tolika da je išao provjeravati je li mu uređaj uopće ispravan. Bio je. Odmah je zatvoren dovod plina u cijeloj zgradi.

Nakon višemjesečne bitke s bešćutnim sustavom, Davorka Hajster angažirala je odvjetnika. Godinu dana čekali su nalaz vještaka i Centra za forenzična vještačenja u Zagrebu. Stigao je uoči lanjskog Božića.

Kako su otkrili reporteri Provjerenog Nove TV, vještačenje je utvrdilo kako je dimovod izveden po pravilima struke, a plinski bojler u kupaonici je ispravan.

ODVJETNIŠTVO ŠUTI

“Utvrdili su kako se navjerojatnije radilo o nepovoljnim vremenskim uvjetima“, kroz suze je ispričala majka koja teško može prihvatiti kako njezine kćeri više nema zbog “nepovoljnih vremenskih uvjeta”.

Unatoč tome što je cijeli slučaj očito stavljen “ad acta”, obitelj Hajster i dalje nema plin i grijanje u kupaonici. Zatražili su od tvrtke EON plin i policije da ih opet spoje na plinsku mrežu, ali oni su im odgovorili da to može odlučiti samo Državno odvjetništvo.

Nova TV je zatražila odgovor Općinskog državnog odvjetništva, ali oni o tome i dalje šute. Pa se očajna majka i dalje smrzava u stanu. Je li ikog zbog toga u ovom društvu – onako ljudski – imalo sram?