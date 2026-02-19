Premijera predstave „Bijeli jelen" u čast 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora

Gradsko kazalište mladih s ponosom najavljuje premijeru predstave „Bijeli jelen", kazališne adaptacije jednog od najljepših djela hrvatske književne baštine, u dramatizaciji Antonele Tošić čiju režiju potpisuje Paolo Tišljarić. Predstava se postavlja povodom obilježavanja 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora, autora čija djela već generacijama oblikuju književni i kulturni identitet.

Vođeni željom da ovu bezvremensku priču ispričamo na izrazito poetski i estetski način, autorski tim predstavi pristupa kao scenskoj bajci — nježnoj, vizualno bogatoj i emotivno snažnoj. Predivni kostimi Ane Mikulić u spoju sa scenografijom Nikoline Kuzmić simboliziraju slobodu i odnose ljudskog i i životinjskog. Kroz spoj glume izvrsnog ansambla kojeg čine Ivana Gudelj, Ivo Perkušić, Siniša Novković, Denis Tomić, Mia Roknić, Maro Drobnić, Nada Kovačević, Matija Grabić i Vanda Boban Jurišić te glazbe Žarka Dragojevića gradi se čaroban kazališni svijet koji naglašava ljepotu jezika, simboliku prirode i univerzalne poruke o dobroti, hrabrosti i suosjećanju.

Ova nova scenska verzija donosi suvremeno čitanje klasika, zadržavajući lirsku snagu izvornika, ali ga istodobno približava današnjoj publici. Predstava je namijenjena djeci i mladima, no njezina višeslojnost i poetska atmosfera jednako će osvojiti i odrasle gledatelje, podsjećajući ih na snagu mašte i važnost unutarnje dobrote.

U vremenu ubrzanog ritma i digitalne svakodnevice, „Bijeli jelen" poziva publiku na kazališni predah i na povratak priči koja oplemenjuje, smiruje i nadahnjuje. Upravo zato ova obljetnička produkcija nije samo kazališni događaj, već i hommage autoru čija riječ i danas živi na sceni.