Preko vikenda čak šest ponavljača prometnih prekršaja predano u zatvor

Bježao policiji, tijekom vožnje počinio 21 prometni prekršaj, oduzet motocikl, predan u zatvor

U nedjelju, 28. rujna 2025.godine oko 3,30 sati policijski službenici u službenom vozilu za zaustavljanje-presretač izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču motocikla koji se oglušio na izdanu naredbu i ustrajno je bježao policijskim službenicima cestom D8 od Podstrane do Omiša, a nakon toga preko Zakučca do Dugopolja i natrag do Solina. Tijekom vožnje konstantno je povećavao brzinu, a dolaskom do Salonitanske ulice u Solinu zaustavlja motocikl koji pada na pod. Vozač nastavlja bijeg trčeći, ali su ga policijski službenici uhvatili i zaustavili.

Nekoliko puta tijekom vožnje počinio prekršaj prekoračena brzine, a najveća izmjerena brzina motocikla bila je 236 km/h. Tijekom vožnje je pretjecao u nepreglednim zavojima, prelazio u drugu prometnu traku, vozio u traci za suprotni smjer, vozio je slalom vožnju, četiri puta je nastavio vožnju iako je za njegov smjer kretanja bilo na semaforu crveno svjetlo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utvrđeno je da 29-godišnjak upravlja motociklom za vrijeme prije stjecanja prava na upravljanje vozila s obzirom na to da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 16 negativnih bodova, a nije pristupio ponovnom polaganju vozačkog ispita. Nadalje, odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu. Motocikl nije bio registriran, niti osiguran, imao je vidljive tehničke nedostatke i privremeno je oduzet

Uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini 22.500,00 eura, da mu se trajno oduzme motocikl i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

Sinj: Ponavljač odbio stati policiji, udario motociklom u službeno vozilo, vozio bez položenog vozačkog ispita i počinio ukupno devet prekršaja

Policijski službenici Policijske postaje Sinj prekršajno su prijavili i odveli na sud 39-godišnjeg vozača motocikla. U petak, 26. rujna 2025.godine oko 19,50 sati u mjestu Lučane policijski službenici su tijekom kontrole prometa vozaču izdali naredbu za zaustavljanje vozaču, ali vozač je odbio postupiti po izdanoj naredbi policijskih službenika i nastavio je vožnju.

Tijekom vožnje je dolaskom u ulicu Put Župića, u Sinju, na dijelu ceste, na kojem se promet odvija u dva smjera, a koji ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, izvršio radnju pretjecanja vozila ispred sebe u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna, prošao je motociklom u zabranjenom smjeru nakon čega je izazvao prometnu nesreću tako da je ne prilagodivši brzinu stanju i osobinama ceste prednjim dijelom motocikla udario u prednji dio službenog vozila koje je bilo zaustavljeno uz rub kolnika.

Odbio je zahtjev policijskog službenika da se podvrgne preliminarnom ispitivanju na prisutnost opojnih droga ili lijekova u organizmu. Utvrđeno je da vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, motocikl nije bio registriran i osiguran. Također je utvrđeno da 39-godišnjak posjeduje „speed“.

S obzirom na to da je vozač višestruki ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada osam puta prekršajno prijavljivan, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna od 2.000,00 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.

Split: Višestrukom ponavljaču određeno zadržavanje, vozio pod utjecajem alkohola i bez položenog vozačkog ispita

U petak, 26. rujna 2025. godine oko 19,30 sati na području Splita policijski službenici zaustavili su 33-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Obavljeno je alkotestiranje i utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 0,96 g/kg i posjedovao je „speed“.

Uhićen je i uz optužni prijedlog odveden je na sud s obzirom na to da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada osam puta prekršajno prijavljivan, a pet puta pravomoćno kažnjen.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u opasnom ponašanju u prometu kojima ugrožava sve sudionike i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana.

Određeno mu je zadržavanje u trajanju od dvanaest dana, nakon čega je predan u zatvor, a uskoro će biti i donesena odluka o kazni za počinjene prekršaje.

Imotski: Višestrukom ponavljaču bez vozačkog ispita, izmjerena koncentracija od 1,86 g/kg, tijekom postupanja skinuo odjeću, predan u zatvor

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski u petak 26. rujna 2025.godine oko 22, 20 sati u mjestu Glavina Donja zaustavili 49-godišnjeg vozača mopeda za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, a prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Utvrđeno je da upravlja mopedom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,86 g/kg.

Tijekom postupanja policijskih službenika, 49-godišnjak je skinuo hlače, donje rublje i košulju te je tako narušio javni red i mir odnosno vrijeđao je moralne osjećaje građana.

Uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud kojem je predloženo da ponavljaču prometnih prekršaja odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini 1.500,00 eura.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor.

Brač: Ponavljač vozio bez vozačke tijekom izrečene uvjetne kazne zatvora, određeno zadržavanje

U subotu, 27. rujna 2025.godine oko 18 sati policijski službenici zaustavili su 42-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom iako nema izdanu vozačku dozvolu za niti jednu kategoriju vozila, odnosno upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i na snazi mu je uvjetna osuda za istovrsni prekršaj.

S obzirom na to da je u 2025.godini dva puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenja identičnog prekršaja, a od toga mu je posljednji put izrečena i kazna zatvora uvjetno na godinu dana, uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

Split: Ponavljaču prometnih prekršaja izmjereno 2,97 g/kg, predan u zatvor

U nedjelju, 27. rujna 2025.godine oko 10,20 sati na području Splita 59-godišnji vozač osobnog vozila za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom i upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 2,97 g/kg, izazvao je prometnu nesreću s materijalnom štetom te je stražnjim dijelom svog vozila udario u drugo vozilo.

Uhićen je i nakon otrježnjenja odveden na sud, a sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 5 dana nakon čega je predan u zatvor.