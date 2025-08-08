PREKINUTA SJEDNICA SINJSKOG GRADSKOG VIJEĆA Most: Danas smo svjedočili potpunom kolapsu gubitničke koalicije u Sinju

Danas se trebala održati 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja, međutim ista je prekinuta nakon 40-ak minuta zasjedanja.

U vijećnici su se uz predsjedavajuću Mariju Gaurinu pojavili gradonačelnik Sinja Miro Bulj, pročelnica Irena Mišević, te 17 od 19 vijećnika. Odsutni su bili Mostov Jure Vrančić i vijećnik NL dr. Jadrijevića Filip Klarić Kukuz.

Odmah na početku, prije same prozivke, predsjedavajuća Marija Gaurina izvijestila je nazočne da je vijećnik Mosta Petar Župić zbog osobnih razloga stavio svoj mandat u mirovanje. Mijenjat će ga Milan Buljan.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog kluba vijećnika Mosta da se preskoči 2. točka Dnevnog reda, ‘pitanja i prijedlozi vijećnika’. Ista će se prenijeti na sljedeću sjednicu.

Valja naglasiti da je Poslovnikom propisano da se točke ‘pitanja i prijedloga’ ne mogu ukloniti, ali dogovorom vijećnika da nitko nema pitanje, ova je točka automatski preskočena.

Sljedeća točka Dnevnog reda bila je ‘Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja’. Nakon što je vijećnik HDZ-a Ante Jukić pročitao izvještaj o ovoj točki, vijećnik Mosta Željko Cvitković Đone je kazao da Klub vijećnika Mosta glasati za radna tijela, te zatražio pauzu od 10 minuta.

Nakon stanke je uslijedilo jedva 5 minuta zasjedanja. Cvitković Đone je nakon konzultacija Kluba vijećnika Mosta još jednom potvrdio da će sudjelovati u radu Radnih tijela, ali neće sudjelovati u njegovom izglasavanju. Nakon toga su vijećnici Mosta, (Frano Boko, Željko Cvitković Đone, Milan Buljan, Josip Đipalo, Ivan Blajić, Ina Blajić i Ivan Šušnjara) napustili sjednicu.

Ubrzo nakon njih, vijećnicu je napustila i vijećnica SDP-a Nataša Delonga Poparić uz obrazloženje da ne želi sudjelovati u radu odbora koji nije njeno područje.

Predsjednici vijeća Mariji Gaurini nije preostalo ništa drugo nego da ustanovi da nema kvoruma, te je nastavak sjednice zakazala za ponedjeljak, 11. kolovoza u 17 sati, piše Ferata.

Mostovci su se nakon sjednice oglasili priopćenjem.

"Danas smo svjedočili potpunom kolapsu umjetno sklepane, gubitničke trgovačke koalicije HDZ-a i NL dr. Jadrijevića u Gradskom vijeću Sinja. Umjesto da daju podršku izabranom gradonačelniku, kako bi Grad funkcionirao, oni su odlučili formirati kontra-većinu iz interesa i već su na prvoj točki pali.

Naime, već kod dogovora o formiranju odbora pokazali su ono što smo znali od početka, da su tu u pitanju preveliki osobni apetiti i nesposobnost za kompromis te nebriga za građane. Nisu uspjeli izglasati ni prvu točku, a tobože su došli 'spasiti Grad'", stoji u priopćenju.

"Ne znaju, ne mogu, a najgore je što i ne žele. Oni ne blokiraju Mira Bulja, blokiraju Sinj. Građani Sinja nisu glasali za njihovo politikantstvo i fotelje, a ovakva trgovina i nesposobnost, sramota su za naš Grad. Dok oni trgovački kombiniraju, mi ćemo, kao i dosad, nastaviti raditi za Sinj. Jer Sinj ne smije stati i nastavit će se razvijati", dodao je Željko Cvitković Đone, predsjednik kluba vijećnika Mosta, piše Index.