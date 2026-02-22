Prekinut pobjednički niz: Mladost slavila u Kaštel Starom

U 14. kolu SuperSport Superlige u gradskoj dvorani u Kaštel Starom susrele su se ekipe ŽOK Ribola Kaštela i HOK Mladost iz Zagreba, a pobjeda je pripala gošćama rezultatom 0:3 (26:28, 22:25, 18:25).

Nakon osam uzastopnih pobjeda, kaštelanske odbojkašice upisale su prvi poraz, i to protiv trenutačno prvoplasirane ekipe na tablici. Iako su domaće igračice u prvom setu bile nadomak osvajanja dionice i pokazale da mogu ravnopravno parirati Mladosti, gošće su u završnici pokazale više stabilnosti i kvalitete te zasluženo odnijele sva tri boda.

Arbutina: "Izgubili smo od kvalitetnije ekipe"

Trener ŽOK Ribole Kaštela Igor Arbutina sportski je priznao kvalitetu protivnika:

"Nažalost, došao je i taj trenutak da izgubimo utakmicu, ali dobra stvar je što smo izgubili od kvalitetnije ekipe. Mladost je danas pokazala da je bila puno kvalitetniji suparnik i zasluženo je pobijedila. Imali smo problema s bolestima i ozljedama koje ovaj put nismo mogli prikriti. U prvom setu smo pokazali energiju i igru kojom možemo parirati, ali nedostajao je kontinuitet. Unatoč svemu, djevojke su dale maksimum i mogu biti zadovoljan njihovom borbenošću."

Arbutina je posebno istaknuo kako je Dijana Karatović nastupila unatoč bolesti, ali nije mogla izdržati do kraja susreta. Ipak, pogled je već usmjeren prema novom izazovu.

"Za nekoliko dana očekuje nas polufinale kupa protiv OK Nebo iz Zaprešića. To je izuzetno zahtjevna utakmica u kojoj ćemo tražiti prolazak u finale. Moramo se oporaviti i na pozitivan način odgovoriti tom izazovu. Uvjeren sam da ćemo se ponovno okupiti i vratiti pozitivan niz."

Nedeljković: "Ponosna sam na našu borbenost"

Sličnog razmišljanja je i igračica Ivana Nedeljković koja je, uz čestitke protivnicama, naglasila karakter svoje ekipe:

"Čestitam igračicama Mladosti na pobjedi, večeras su bile bolje i kvalitetnije. Ponosna sam na našu borbenost i pristup. Okrećemo se novoj utakmici koja nas očekuje već u srijedu, kada igramo protiv OK Nebo za prolazak u finale SuperSport Kupa RH Snježana Ušić."

Unatoč porazu, Ribola je pokazala energiju i natjecateljski karakter protiv vodeće ekipe prvenstva, a prilika za povratak na pobjednički kolosijek dolazi vrlo brzo.

Polufinalna utakmica SuperSport Kupa RH Snježana Ušić igra se u srijedu u 20 sati u gradskoj dvorani u Kaštel Starom. Pozivaju se svi ljubitelji odbojke, Kaštelanke i Kaštelani da dođu pružiti podršku "malenima" u borbi za finale.