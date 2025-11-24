Prekid više pomorskih linija u splitskom okružju: Katamarani i trajekti ne plove, jedna linija prometuje uz ograničenja

Zbog nepovoljnih vremenskih i plovidbenih uvjeta danas, 24. studenoga 2025. godine, došlo je do prekida više katamaranskih i trajektnih linija u splitskom okružju. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere stanje linija i prilagode planove putovanja.

Katamaranske linije u prekidu

Prema dostupnim informacijama, u prekidu su tri katamaranske linije koje povezuju Split s otocima srednje Dalmacije:

Katamaranska linija 9603 Split – Bol – Jelsa ne prometuje.

Katamaranska linija 9603 Split – Stari Grad – Split također je u prekidu.

Katamaranska linija 9602 Split – Vis danas ne plovi.

Ovi prekidi posebno pogađaju putnike koji su planirali brze veze prema Braču, Hvaru i Visu.

Trajektne linije obustavljene na više relacija

Osim katamarana, zaustavljen je i promet na nekoliko trajektnih linija:

Trajektna linija 602 Vis – Split je u prekidu.

Trajektna linija 638 Sumartin – Makarska ne prometuje.

Obustava ovih linija znači da su otočani i putnici trenutno bez redovnih trajektnih veza prema kopnu, odnosno prema Makarskoj rivijeri.

Linija prema Drveniku Malom uz izmijenjeni režim plovidbe

Trajektna linija 606 Trogir (Soline) – Drvenik Mali – Drvenik Veli – Trogir prometuje, ali s važnim ograničenjima. Brod plovi samo na relaciji Trogir – Drvenik Veli – Trogir, bez uplova u luku Drvenik Mali.

Dodatno, na toj liniji trenutno nije dopušten ukrcaj teretnih vozila iznad 6,0 tona ukupne mase, što može utjecati na opskrbu i prijevoz robe prema otocima.

Preporuka putnicima

S obzirom na više prekida i ograničenja u pomorskom prometu, putnicima se preporučuje praćenje daljnjih obavijesti i provjera rasporeda prije dolaska u luku. Normalizacija plovidbe očekuje se tek nakon poboljšanja uvjeta na moru.