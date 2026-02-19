Prekid struje u petak: Evo koja će područja biti bez napajanja

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio Zadvarja u petak, 20. veljače, ostat će bez opskrbe električnom energijom.

Prekid isporuke struje predviđen je u vremenu od 9:00 do 10:30 sati, a odnosi se na naselja Vrbanj te zaseoke Krželji, Krčići i Pejkovići.

Iz Elektrodalmacije Split napominju kako će se radovi odgoditi u slučaju loših vremenskih uvjeta.

Građanima se savjetuje da planiraju aktivnosti u skladu s najavljenim prekidom opskrbe električnom energijom.