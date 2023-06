PREKID SJEDNICE SKUPŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE Odobren novi kredit za RČCO za gospodarenje otpadom Lećevica! Boban: "Otiđite gore i pogledajte kako se radi"

Danas se u dvorani splitskog Kemijsko-tehnološkog fakulteta održala 19. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Vijećnici su stigli do 16. točke dnevnog reda, a sjednica će se nastaviti 21. lipnja (srijeda) u 9 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. 01. Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine



17:48 - PREKID 19. SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SPLITSKO-DALMATINSKE

Mate Šimundić, nezavisni predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske prekinuo je sjednicu i odlučio je da će se ista nastaviti 21. lipnja (srijeda) u 9 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Iduća sjednica će započeti od 16. točke dnevnog reda.

17:44 - Toni Garac (HSLS), županijski vijećnik u skupštini Splitsko-dalmatinske županije komentirao je na društvenim mrežama Program pomoći općinama/gradovima u financiranju jaslica i 10 satnog programa u vrtićima.

Evo što je istaknuo Garac.

"OPĆINA PROLOŽAC OVU POMOĆ ZA VRTIĆ MORA ISKORISTITI!

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine jednoglasno je donesen Program pomoći općinama/gradovima u financiranju jaslica i 10 satnog programa u vrtićima. Sredstva će se dodijeliti općinama/gradovima sukladno njihovoj razvijenosti i potrebama.

Hvala kolegicama i kolegama iz svih stranaka na jednoglasnoj podršci Programu koji sam pokrenuo i amandmanom kao županijski vijećnik HSLS-a izborio u prosincu 2022.godine prilikom donošenja Proračuna.

Javni poziv i dodjela prvih 150 000 Eura za sufinanciranje vrtića i plaća odgajatelja ide uskoro, a od načelnika", naglasio je te je nastavio:

"Općine Proložac očekujem da čim prije podnese prijavu i osigura županijsku pomoć i da problem dug 3 godine riješimo ovo ljeto. Nema opravdanja, ako uz sve do sada dogovoreno izostane prijava naše Općine i naša dica opet ostanu neupisana. #VridiloJe", napisao je na društvenim mrežama Toni Garac (HSLS) vijećnik u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

17:34 - Nakon izglasavanja rebalansa proračuna župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban se oglasio na službenim kanalima Splitsko-dalmatinske županije.

17:03 - Sve je komentirao i Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

"Na prvoj fazi već su se zahuktali radovi u Lećevici. Moramo otići gore i vidjeti kako se to radi. Otiđimo skupa i pogledajmo. Mi imamo vjeru, i znamo da ćemo to napraviti. U ovom trenutku nam trebaju ovi novci kako bi se uspješno nastavili radovi na Lećevici. Trebaju nam novi da nam izvođači ne čekaju, a sva ova sredstva će se vratiti natrag. Vjerujemo u ovaj projekt. Ponavljam otiđite gore i pogledajte kako se radi", kazao je između ostalog župan Boban.

16:59 - Direktor RČCO za gospodarenje otpadom Lećevica Ivan Vukorepa je kazao:

"Kompletni iznosi idu za financiranje radova. I to će se financirati ovim kreditima. Moramo znati gdje se nalazi centar, on zahtjeva ceste i sve vezano uz to. Grade se ceste kako bi se moglo pristupiti centru. Trenutno smo u fazi prilagodbe tehnologije prema smjernicama EU. Postoji kočenje od strane EU i mi smo tu u nekim trenutcima nemoćni. No, to nije problem samo kod nas, to je problem i ostalih centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Mi u ovom trenutku ne možemo znati koliko će vrijediti druga faza ovog projekta. To ovisi o puno faktora i ovisilo je već ranije u puno faktora. Bila je covid kriza, traje rat u Ukrajini, sve je poskupjelo i to morate shvatiti", rekao je između ostalog Ivan Vukorepa.

16:44 - Izglasano je većinom glasova vijećnika novo kreditno zaduženje za RČCO za gospodarenje otpadom Lećevica. Podsjetimo, 23 vijećnika bila su za, šest protiv i jedan suzdržan!

16:38 - "Zaslužili smo više informacija za ovaj kredit o kojem sada raspravljamo. Država je oprala ruke od gospodarenja otpadom i sve je prepustila lokalnim samoupravama. Vjerujem da ćemo na tematskoj sjednici o RČCO za gospodarenje otpadom Lećevica doznati više informacija i detalja", kazao je Jakov Prkić iz stranke Pametno za Split i Dalmaciju.

16:32 - Daša Dragnić iz Koalicije "ZA" ispred vijećnika je na slideu otkrila probleme koji su vezani za RČCO za gospodarenje otpadom Lećevica. Evo što je sve navela vijećnicima u javnosti u pojednostavljenom prikazu.

16:12 - Započela je rasprava o Lećevici. Odnosno, kreće rasprava o Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza RČCO za gospodarenje otpadom i Prijedlogu odluke o kreditnom zaduženju u svrhu izgradnje RCČO s pretovarnim stanicama u SDŽ.

15:54 - Jakov Prkić iz stranke Pametno za Split i Dalmaciju rekao je da Jure Šundov mora istupiti.

15:19 - Završila je rasprava o rebalansu proračuna na 19. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Sve točke su prošle većinom glasova vijećnika skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

14:29 - Tijekom 19. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije ponovno se tijekom rasprave o rebalansu proračuna raspravljalo o prošlosti. Naime, HDZ-ova vijećnica Jadranka Brečić kazala je da joj smeta što se često na skupštini spominju iznosi koji se dodjeljuju vjerskim zajednicama.

"Ljudima treba molitva i vjera. Čim se spomene vjera, vjerske zajednice, branitelji i molitva, odmah se pojedincima diže kosa na glasi. Meni nije potrebna Sutjeska, ali ljudima treba molitva, trebaju im vjerske zajednice. Time pomažemo ljudima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a ljudi u SDŽ su većinom vjernici, preko 90 posto ljudi tako razmišlja. Tko vjeruje, neka vjeruje, tko ne vjeruje - ne treba vjerovati", ustvrdila je HDZ-ova vijećnica Jadranka Brečić.

Podsjetio, Brečić je ovo izjavila tijekom rasprave o rebalansu proračuna SDŽ tijekom 19, sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Njoj su, naime, zasmetala pojedina pitanja iz oporbe. Naime, oporbeni vijećnici su pokušali doznati koliki iznos se daje za vjerske zajednice koje djeluju u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

14:05 - Na temelju članka 71. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 13/09 i 2/13), SDP je predložio Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

U stavci Aktivnost A300102 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima povećava se iznos s 143.340,63 na 243.340,63 eura. Sredstva za ovaj amandman osiguravaju se iz Tekući projekt T302003 COVID-19 628.973,38 smanjenjem iznosa sa 628.973,38 na 528.973,38 eura.

"Sredstva iz ovog amandmana bi se uložila u mjesečnu novčanu naknadu od 75 eura roditeljima njegovateljima, odnosno njegovateljima najteže oboljelih osoba. U gradu Splitu, koji financira navedenu skupinu njegovatelja s iznosom od 500 kn mjesečno, postoji oko 120 korisnika ove mjere te se pretpostavlja da je brojka u ostatku SDŽ slična i da će namijenjena sredstva biti dovoljna. Ovom mjerom bi se pomoglo teško financijsko stanje tih obitelji uzrokovano povećanim troškovima života te dalo do znanja da se cijeni njihov trud i rad. Isto tako, dio sredstava bi se osigurao za naknadu od 400 eura roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta, a do trenutka kada će te obveze biti preuzete od strane Vlade RH", obrazložio je Joško Markić iz SDP-a.

Nadalje, Na temelju članka 71. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 13/09 i 2/13), SDP je predložio Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

"U stavci Program 4040 Srednjoškolsko obrazovanje Aktivnost A404001 Rashodi djelatnosti Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika povećava se iznos s 596.472,14 na 908.181,00 eura prema prijedlogu župana, a za dodatnih 30.000 eura ovim amandmanom. Sredstva za ovaj amandman osiguravaju iz A200004 Kronika SDŽ smanjenjem sredstava s 46.960,00 (odnosno sa 50.260,00 eura prema prijedlogu župana) na 20.260,00 eura", pojasnio je SDP-ov vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije te je nastavio:

"Dosta srednjih škola u SDŽ nema školsku dvoranu te je kod lošeg vremena nastavu potrebno otkazati. Navedeno ugrožava dobro funkcioniranje obrazovnog procesa te ispunjavanje obveza iz školskog kurikuluma. Navedenim iznosom od 30.000,00 eura bi se pomoglo tržišno korištenje alternativnih prostora za nastavu", zaključio je Joško Markić iz SDP-a.

13:25 - Nastavljena je Skupština Splitsko-dalmatinske županije.

12:47 - Mate Šimundić, predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije proglasio je pauzu, a sjednica je nastavlja u 13 sati i 25 minuta.

12:36 - U tijeku je rasprava o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

11:57 - U međuvremenu je nezavisni vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije komentirao nastavak sjednice.

Naime, riječ je o bivšem članu Domovinskog pokreta Nikoli Grabovcu. Evo što je izjavio na društvenim mrežama.

"MODUS OPERANDI

Nema razloga mijenjati uhodane taktike. Danas u 9 sati održava se sjednica Skupštine Splitsko - dalmatinske županije. Moram se osvrnuti na način rada i funkcioniranja županijske Skupštine odnosno na modus operandi koji njeguju vladajući i svi koji ih podržavaju. Nastavlja se dosadašnja praksa sazivanja sjednice u zadnji čas, naime vijećnici su poziv za Skupštinu i materijale dobili svega pet dana prije same Skupštine s 44 točke dnevnog reda među kojima je i rebalans proračuna koji je sastavljen od 14 podtočaka. I da svakodnevno samo iščitavam materijale ne bih stigao kvalitetno se pripremiti zbog količine radnih materijala i broja točaka dnevnog reda.

Nemoguće je dati bilo kakav suvisao prijedlog bez prethodnog dogovara i pristajanja na trgovinu s vladajućima.

Na principu – ja tebi ruku, ti meni mrvice.

Ovakav način rada me ne čudi, jer je to uhodana praksa i način rada vladajućih. Žalosti me činjenica što su građani ti koji uvijek izvuku deblji kraj i čiji interes se zanemaruje. U predizborno vrijeme daju im se obećanja koja se vrlo brzo zaborave i izgube ispod partikularnih, sitnih interesa koji se realiziraju upravo ovakvim načinom rada.

Živjela nam slobodna Hrvatska", napisao je na Facebooku nezavisni Nikola Grabovac.

11:42 - Gorana Rosandić (Centar) i Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije komentirali su slučaj iz Osnovne škole Strožanac.

11:08 - Ubrzo nakon toga je Ante Popović iz Mosta održao konferenciju za medije ispred govornice.

11:07 - Iako je Mate Šimundić, predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije pokušao smiriti situaciju, sjednica je ipak prekinuta i određena je pauza od 10 minuta jer se Popović odbio povući s govornice.

10:57 - Ante Popović iz Mosta se osvrnuo na poznati slučaj iz Osnovne škole Strožanac, ali i na sličan slučaj koji se dogodio u školi u Muću.

"Rekli ste da nećete biti grobari ljudskih života. No, to se dogodilo u Muću, ali i sada i Strožancu. Kakvu odgovornost su snosili članovi školskog odbora u Muću, osim što su smijenjeni", pitao je Popović.

Odmah je nakon toga odgovorio Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

"Skandalozno je da u krugu školske ustanove vaš stranački kolega održava konferenciju za medije. To je skandalozno. Pustite sve da institucije rad svoje posao, to je i pročelnik Tomislav Đonlić predložio. Tko je upravu? Još uvijek ne znam, ali skandalozne su i vaše Facebook objave! Za kraj, vezano za vaš slučaj u Muću; da ponovit ću, zbog propusta u proceduri vi ste dobili tu presudu. Za sve ostalo, ja neću biti Poncije Pilat. I još nešto, unutar škole nema politike, žao mi je djece u tom razredu i žao mi je tog djeteta. Hoćemo li izolirati takvu djecu ili ćemo raditi na edukaciji? Nemojmo biti sudci tamo gdje se od nas ne traži da budemo sudci!", zaključio je Blaženko Boban.

"Vezano za Muć, članovi školskog odbora su bili razriješeni", kratko je zaključio je Tomislav Đonlić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.

10:44 - Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije odgovorio je Jakovu Prkiću iz stranke Pametno za Split i Dalmaciju.

"Nećemo prejudicirati stvari dok ne bude pravomoćna presuda. Ja ću se ponašati sukladno zakonu, zakonskim normama i propisima. Sve te ljude sam jako dobro poznavao, oni su prošli kalvarije, a na kraju su bili nevini. Zato, neću ništa komentirati i ja ta grobar neću biti", rekao je Boban odgovorivši na Prkiću na pitanje.

"Moram kontaktirati gradonačelnika Kaštela. Kao župan ću poduzeti određene aktivnosti da se to više ne ponavlja. U svaku sa svojom nadležnošću ću to i napraviti", odgovorio je u nastavku Boban.

Jakov Prkić iz stranke Pametno za Split i Dalmaciju postavio je pitanje na Skupštini Splitsko-dalmatinskoj.

Nedavno je predsjednik Uprave ŽC Šundov osuđen na 14 mjeseci, presuda još nije pravomoćna, no moralno je da predsjednik povuče", pitao je Prkić te je nastavio:

"Drugo pitanje; deponij otpada u Kaštel Sućurcu je ilegalan i nalazi se par stotina metara od reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Župane molim vas, iskoristite vaš utjecaj, da se javno upozore inspekcije da djeluju, ovo je ekocid", upozorio je Prkić.

10:32 - Nastavljena je Skupština Splitsko-dalmatinske županije. Nakon pauze od sat vremena dnevni red je ipak prihvaćen i kvorum nije pao. Nastavila se sjednica. Posljednja u vijećnicu ušla je Nevenka Bečić iz HGS-a. Ona se od strane vladajućih željno iščekivala kako bi dnevni red prošao.

Podsjetimo, Nevenka Bečić, sestra Željka Keruma dugogodišnja je zastupnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije iz redova HGS-a Željka Keruma.

Stigla je u vijećnicu u 'posljednjim trenutcima' te je prošao dnevni red, 38 vijećnika bila je za predloženi dnevni red uz dopune.

Sjednica je nastavljena s aktualnim satom.

Oporba opet napustila sjednicu

Sjednica nije niti započela, a odmah na početku je Mate Šimundić, nezavisni predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske proglasio pauzu od 10-ak minuta. Naime, raspravljalo se o dnevnom redu i očito oporbenim vijećnicima nisu odgovarale sve predložene točke. Između ostalih, Miro Bulj iz Mosta je tražio da se s dnevnog reda izbaci 10. i 11 točka dnevnog reda, a iste su bile vezane za "Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza RČCO za gospodarenje otpadom" i "Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju u svrhu izgradnje RCČO s pretovarnim stanicama u SDŽ". I ostali iz oporbe imali su svoje prijedloge i nije im odgovarao predloženi dnevni red. 01. Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine



Pauza od 60 minuta

No, prijedlog mostovog županijskog vijećnika nije prošao. Nakon toga se trebalo glasovati o dnevnom redu, ali svi oporbeni vijećnici izašli su iz dvorane Kemijsko-tehnološkog fakulteta. U tom trenutku je Mate Šimundić, nezavisni predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije proglasio pauzu od 60 minuta.

Hoće li opet pasti kvorum u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, ostaje nam za vidjeti... Konačni odgovor dobit ćemo za manje od vremena.

Sve detalje pratite na Dalmaciji Danas, uskoro donosimo više informacija...