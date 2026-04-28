Pregledajte imate li ovo kod kuće: Hitno povlačenje proizvoda zbog opasne bakterije

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Klice rotkvice 70g, EAN: 3857500059482, LOT broj: RO 41 25 11 25, s rokom najbolje upotrijebiti do 01.05.2026.

Proizvod se povlači s tržišta zbog moguće kontaminacije sjemena rotkvice bakterijom Escherichia coli koja proizvodi šigatoksin (STEC), što može predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

Prema navodima Inspektorata, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te postupcima u području sigurnosti hrane.

Građanima se savjetuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate na mjesto kupnje ili ga pravilno zbrinu.

Detaljne informacije o povlačenju i opozivu dostupne su i na društvenoj mreži proizvođača:

https://www.facebook.com/klicovita.klice/.