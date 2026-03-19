Predstavnici LOT-a i poljskih medija u otkrivanju Zagreba i Zagrebačke županije

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Poljskoj, zajedno s turističkim zajednicama grada Zagreba i Zagrebačke županije, ugostili su predstavnike poljskog nacionalnog avioprijevoznika LOT te poljske novinare, blogere i influencere. Cilj posjeta je dodatno približiti bogatu i raznoliku kontinentalnu turističku ponudu koja ima sve važniju ulogu u produljenju glavnog dijela turističke godine.

„Hrvatska je jedna od omiljenih turističkih destinacija Poljaka, koji sve više, uz obalu, otkrivaju i ljepote našeg kontinenta. U 2025. godini ostvarili smo 1,2 milijuna dolazaka i 7,3 milijuna noćenja poljskih gostiju. Time je Poljska zauzela visoko 4. mjesto među inozemnim tržištima s kojih ostvarujemo najveći turistički promet, a veliku ulogu u tome imala je i kvalitetna zračna povezanost. Zahvaljujući LOT-u, Poljacima su i ove godine, kao i prethodnih, dostupni izravni letovi iz Varšave za Zagreb tijekom cijele godine, te iz Varšave za Dubrovnik i Split, što značajno doprinosi privlačenju poljskih gostiju u različite regije naše zemlje. Važno je istaknuti i kako poljski gosti posebnu pozornost pridaju kvalitetnom omjeru vrijednosti za novac, koja će, uz sigurnost, biti ključan kriterij prilikom odabira destinacija i putovanja“, izjavila je Małgorzata Kowalska, direktorica Predstavništva HTZ-a u Poljskoj, dodajući kako je Hrvatska na poljskom tržištu prepoznata kao sigurna, bliska i prometno lako dostupna destinacija.

Poljski turisti poznati su po svojoj znatiželji i želji za upoznavanjem kulture, običaja i gastronomije destinacije. Stoga će sudionici ovog studijskog putovanja, tijekom boravka u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, imati priliku detaljnije upoznati turističke adute ovih regija.

„Iznimno smo ponosni i zadovoljni što imamo priliku predstaviti Zagrebačku županiju na ovom tržištu kao destinaciju koja autentično spaja tradiciju, vrhunsku gastronomiju i jedinstvene turističke doživljaje. Kroz pažljivo osmišljene programe pokazujemo bogatstvo naše ponude i snagu autentične priče. Posebno ističemo važnost zajedničke promocije kontinuiteta Zagreba i Zagrebačke županije kao prirodnog i skladnog okruženja koje gostima nudi cjelovito iskustvo, od urbanog ritma do očuvane prirode i autentičnih lokalnih doživljaja“, izjavila je Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije, nadodavši da ovakva predstavljanja dodatno jačaju prepoznatljivost destinacije te otvaraju prostor za nova partnerstva i suradnje.

Dodajmo kako program obuhvaća degustaciju tradicionalnih štrukli, obilazak Gornjeg grada, sudjelovanje na svečanom otvorenju Festivala svjetla Zagreb, kao i razgled Etno naselja Novo Čiče, posjet Lugarnici Krušak, lov na tartufe u Turopolju i dr.

„Hrvatska se najčešće povezuje s odmorom na jadranskoj obali, no nudi puno više od toga. Zagreb osvaja posjetitelje šarmom elegantnog srednjoeuropskog grada i modernom energijom događanja poput Festivala svjetla. Ove smo godine povećali broj sjedala na našoj liniji za Zagreb te sada nudimo do 13 letova tjedno, omogućujući putnicima da lakše otkriju i manje poznate hrvatske atrakcije“, izjavio je Robert Ludera, direktor komercijalnih poslova u LOT-u.