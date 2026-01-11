Predstavljene tri nove kandidatkinje Gospodina Savršenog

Predstavljene su još tri kandidatkinje nove sezone showa Gospodin Savršeni – Matea iz Zagreba, Smiljana iz Beograda i Rubina iz Sarajeva, koje u popularni reality ulaze s različitim očekivanjima, ali zajedničkom željom za iskrenom i ozbiljnom ljubavi.

Matea (25) iz Zagreba sanja o karijeri u organizaciji sportskih događaja, a sport je velika konstanta u njezinu životu. Igrala je nogomet i stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality televizije, a u „Gospodina Savršenog“ prijavila se iz iskrenog interesa. U ljubavi traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu te dijeli njezina uvjerenja i razinu obrazovanja. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Više od skupih večera cijeni zajedničke fizičke aktivnosti i sanja o čestim putovanjima s partnerom. Iako vrlo odana, priznaje da zna biti ljubomorna, a ne skriva ni razočaranje današnjim odnosom mladih prema vezama jer traži nešto stvarno i trajno. Ne trči za pažnjom, već cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud.

Smiljana (31) iz Beograda odrasla je u obitelji koja se često selila, a za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled i vjeruje da je početni klik presudan, dok mane brzo mogu ugasiti interes. Nikada se nije morala boriti za muškarca, a kad se zaljubi, priznaje da može biti vrlo intenzivna. Privlače je muškarci snažne prisutnosti, koji joj ulijevaju osjećaj sigurnosti, imaju velike ambicije i znaju se odjenuti. Iako je u posljednje vrijeme sklonija mlađim muškarcima, kaže da joj dob nije presudna, već energija i pozitivan stav. Kao svoju najveću manu navodi temperament, zbog kojeg zna planuti prije nego što promisli, no u show ulazi otvorena za ljubav i nova iskustva.

Rubina (24) iz Sarajeva za sebe kaže da je sve samo ne dosadna djevojka. Vjeruje u samoljublje, redovite treninge i dobre vibracije, a san joj je postati uspješna žena u svakom smislu. U „Gospodinu Savršenom“ traži muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plati prvi spoj. U ljubavi je iznimno odana, brzo se zaljubljuje i još brže oprašta, često ulažući više od partnera. Priznaje da, kada se opusti, govori bez prestanka, uvijek s humorom i željom da druge učini sretnima. Nada se upoznati iskrenog i emotivno zrelog muškarca koji dijeli njezine ambicije i poštuje druge.