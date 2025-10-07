Predstavljena monografija Propovijedi dominikanca Frane Baldića (1830. – 1900.) znanstvenice Lucijane Armande Šundov

37. Knjiga Mediterana, tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija u organizaciji Književnog kruga Split i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održava se od 5. do 11. listopada, a za predstavljanje knjige izv. prof. dr. sc. Lucijane Armande Šundov u Književnom krugu Split tražilo se mjesto više. Njezina znanstvena monografija Propovijedi dominikanca Frane Baldića (1830. – 1900.), objavljena u nizu Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, privukla je velik broj jezikoslovaca, povjesničara i teologa, a posebno oduševljava sjajan odaziv studenata kroatistike. Susret je moderirala Marijana Tomelić Ćurlin.

Lucijana Armanda Šundov ovim djelom baca reflektorsko svjetlo na nepravedno zapostavljen žanr nabožno-poučnog karaktera, uočava društvene i jezične osobitosti 19. stoljeća, nudi jezičnu analizu Baldićevih propovijedi i glosar manje poznatih riječi. Ističe da se Baldićeve propovijedi odlikuju razvedenom metaforikom i stilom koji podsjeća na barokni, no pritom forma ipak ne zasjenjuje poruku koja se šalje vjernicima. Na više mjesta u monografiji ističe Baldićevu gorljivost i marljivost, uz neupitnu propovjedničku sposobnost. Apostrofira njegovu političku djelatnost i suprotstavljanje talijanašima i autonomašima. U duhu turbulentna vremena rađanja preporodnih ideja spominje važnost Baldićeva propovijedanja na narodnome jeziku. Uz kraću analizu Baldićeve grafije, pravopisa, morfologije i sintakse dolazi i vrlo opširna književna analiza propovijedi.

Don Mladen Parlov istaknuo je da je s velikom radošću recenzirao ovu knjigu o dominikancu koji je vrlo važan za Dalmaciju. Nazvao ga je vrsnim teologom i intelektualcem, a profesoricu Armandu Šundov pohvalio je zbog ustrajnosti u napornom radu na važnoj temi.

- Autorica je dobila rukopis od čak 46 propovijedi Frane Baldića, a izabrala je 27 zbog bogatstva njegova književnog jezika. Mislim da je ova knjiga vrlo važna s jezičnog aspekta jer predstavlja dokument vremena i jezičnog razvoja. U propovijedi „Razgovori Bolestih Marini“, primjerice, govori se o boli, a taj leksem današnji čitatelj možda ne bi prepoznao bez tumačenja i autoričinih komentara. Monografija je zanimljiva i s kulturološkog aspekta jer propovijedi otkrivaju mnogo o vremenu u kojem je Baldić živio, čime su se bavili ljudi u 19. stoljeću, što je ih je potresalo, što im je bilo pri srcu. Čitajući 27 propovijedi koje je Lucijana transkribirala, shvatio sam da pred sobom imamo učena čovjeka koji dobro poznaje teologiju i posjeduje humanističku širinu. Studenti, nadahnite se radom svoje profesorice i slijedite njezin primjer, rad donosi radost, a donijet će i rezultate.

Dr. sc. Ivan Armanda, autoričin brat, bavi se proučavanjem crkvene povijesti i pripremom leksikografskih djela. Upravo je njegov poticaj bio vjetar u leđa za detaljan rad na ovoj monografiji.

- Potkraj 2010. s pokojnim o. Marijanom Pavlovićem pronašao sam u arhivu dominikanskog samostana kutiju s Baldićevim propovijedima i osobnim dokumentima. Tada sam napisao jedan manji članak i u zaključku istaknuo da bi bilo dobro i dalje istraživati njegove propovijedi. Izrazio sam nadu i apelirao da se netko od znanstvenika uhvati te teme – nisam mogao ni sanjati da će se 10-ak godina poslije time pozabaviti moja sestra, na što sam jako ponosan. Ove je godine 170. obljetnica Baldićeva svećeničkog ređenja i njegove propovjedničke djelatnosti, kao i 125. obljetnica njegove smrti, i vrlo je prikladno da o njemu slušamo na manifestaciji koja se bavi knjigom Mediterana. Sav Baldićev život stane između Šibenika i Splita, a najviše u Trogir i Čiovo – gdje je razvio najveću graditeljsku djelatnost. Obnovio je samostan iz temelja i sasvim preuredio crkvu. I jedna zanimljivost – službeni je naziv dominikanskog reda Red propovjednika, čiji je moto razmatrati i plodove razmatranja dijeliti drugima, što je Baldić u svojim propovijedima i učinio.

Izv. prof. dr. sc. Helena Dragić s Odsjeka za učiteljski studij govorila je o jezičnim istraživanjima don Baldića, istaknuvši da joj je čast predstaviti ovu znanstvenu monografiju.

- Lucijana Armanda Šundov prihvatila se vrlo teškog zadataka i publicirala znanstvenu monografiju koja ima 327 stranica u 6 poglavlja koja su povezana jasnom strukturom. Osobito bih istaknula glosar manje poznatih riječi i pojmova, a pored svake natuknice navedeno je gramatičko i leksičko značenje te primjer. Propovijed kao književni žanr autorica komentira s književnog i teološkog aspekta te sintetizira odabrane ulomke Baldićevih propovijedi o temama smrti, smrti grešnika, raju i paklu. Time je ostavila važan znanstveni trag u ovom nedovoljno prepoznatom žanru, kao što je i otvorila put novim istraživanjima kojima se nadamo nakon ove knjige.

Autorica je zahvalila svima koji su pomogli u stvaranju ove knjige, posebno istaknuvši Ivana Armandu, Gordanu Galić Kakkonen, pokojnog fra Luku Prcelu, patera Josipa Dolića, patera Jozu Čirka, recenzente (don Mladena Parlova, Helenu Dragić, Gordanu Galić Kakkonen i Josipa Lasića), rektora Sveučilišta u Splitu, dekanicu i mnogobrojne kolege s Filozofskog fakulteta u Splitu, osobito s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost. Ono što promatrače i igrom slučaja kolege po struci mora posebno ganuti činjenica je da je poimence zahvalila na interesu svim svojim studentima, kojih je bilo toliko da je i stubište u Književnom krugu Split postalo improvizirano gledalište.