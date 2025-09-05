Predstavljena Gina – prva hrvatska AI asistentica za ginekološku pismenost

Povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja predstavljena je Gina, prva hrvatska AI asistentica za ginekološku pismenost. Hrvatska se svrstala u red država koje, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, koriste na odgovoran i pouzdan način potencijal umjetne inteligencije, kako bi kroz ovakve korisne konverzacijske alate pokrivali važne teme javnog zdravstva.

Gina je prva hrvatska AI asistentica za ginekološku pismenost – „diskretna, pouzdana i uvijek uz tebe“ koju je razvila Woom.AI agencija uz podršku i tehnologiju Infobipa, uz stručni liječnički tim te podršku niza partnerskih institucija i udruga.

Prema Svjetskom ekonomskom forumu i McKinsey Health Instituteu, ulaganje u žensko zdravlje donosi ne samo direktne zdravstvene koristi za pojedinca i zajednicu, nego i značajne ekonomske učinke: zdravije žene znače stabilnije obitelji, otpornije zajednice i snažnija gospodarstva. Gina je, u tom kontekstu, lokalno prilagođeno rješenje koje povezuje najmoderniju tehnologiju s ljudskom stručnošću – razvijena je u suradnji sa stručnjacima u području ginekologije, epidemiologije i srodnih struka te uz podršku partnera zdravstvenog sustava.

O svemu su na panelu povodom predstavljanja Gine govorili kreativni tim i stručnjaci koji stoje iza projekta Gine ili daju podršku: Tom Gavazzi (vlasnik i direktor Woom AI agencije), doc. dr. sc. Ulla Marton, prim., dr. med., spec. ginekologije (Poliklinika dr. Marton), prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije (HZJZ) te doc. dr. sc. Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za kvalitetu.

„Gina je dio globalnog trenda koji promiče digitalno zdravlje i virtualne AI asistente, koji pomažu u zdravstvenim sustavima pri raznim zdravstvenim uslugama diljem svijeta. Gina - digitalni AI asistent je AI asistentica na WhatsApp-u izrađena s ciljem pružanja pouzdanih, razumljivih i pristupačnih informacija o zaštiti ginekološkog zdravlja, uključujući i neke teme iz spolnog i reproduktivog te mentalnog zdravlja, ženama svih dobnih skupina kroz prijateljsku komunikaciju sa simuliranim, virtualnim zdravstvenim stručnjakom preko komunikacijske platforme WhatsApp. Drago nam je da je Hrvatska proaktivno krenula u ovo područje, vidjevši potencijal zdravstvenog prosvjećivanja uz pomoć pametnih uređaja i AI tehnologije korištene na odgovoran način u suradnji sa stručnjacima.“, izjavio je Tom Gavazzi, idejni začetnik Gine, koji je okupio niz zdravstvenih suradnika na ovom projektu.

„U vremenu kada žene informacije o zdravlju često traže na internetu, nailazeći pritom na nepouzdane ili fragmentirane sadržaje, Gina je alat koji donosi provjerene informacije, dostupno, interaktivno i diskretno, uz bazu znanja koju sukreiraju zdravstveni stručnjaci sukladno suvremenim spoznajama i smjernicama, što je čini pouzdanom produljenom rukom liječnika ali nipošto njegovom zamjenom. Upravo je to njezina prednost u odnosu na ostale neprovjerene izvore informiranja i AI platformi koji nekritički prikupljaju sve dostupne informacije, neovisno gdje se nalaze ili tko ih je kreirao.“, naglasila je ginekologinja doc. dr. sc. Ulla Marton, prim.

„Svrha Gine je informiranje i educiranje te pomoć u donošenju pravilnih odluka za zdravlje. Ona pomaže i doprinosi informiranju o temama iz područja ginekološkog i općeg zdravlja, primarno žena svih dobi, ali i svih ostalih zainteresiranih osoba za informiranje i povećanje znanja u ovom području. No, važno je naglasiti da ne zamjenjuje savjetovanje, konzultaciju i pregled kod liječnika – ona nadopunjuje i povećava dostupnost informacijama. Svakoj korisnici pruža odgovore na njeno pitanje uz podsjetnik na nezamjenjivost redovnih posjeta i konzultacija sa zdravstvenim stručnjacima, čuvajući najvažniji element zdravstvene skrbi: odnos pacijent–liječnik. Upravo zato Gina ima svrhu biti most između žena i zdravstvenog sustava, siguran, povjerljiv i dostupan prostor za informiranje i osnaživanje u donošenju pravilnih odluka za zdravlje.“, istaknula je prim. Tatjana Nemeth Blažić iz HZJZ-a i dopredsjednica Hrvatske lige protiv raka.

Iza Gine stoji tim stručnjaka koji kontinuirano unaprjeđuje sadržaj na temelju relevantnih medicinskih izvora i smjernica. Gina je virtualna prijateljica, koja ima znanje i preporuke stručnjaka za žene svih dobi i potreba znanja o ginekološkim temama – jer svaka generacija nosi svoje izazove i pitanja o ginekološkoj intimi. Važno je istaknuti da će se baza znanja redovito ažurirati i nadograđivati, te se svaka žena može čak obratiti i Gini i stručnom timu sa željom da se uključe neke nove teme.

Mlade djevojke, pripadnice generacije milenijalaca, Y, Z, Alfa…, često se još ne odvaže razgovarati s liječnicima ili nisu imale svoj prvi ginekološki pregled. Za njih je Gina siguran i relevantan izvor prvih informacija, pripreme za ginekološki pregled i mjesto gdje diskretno, bez srama, oklijevanja i nelagode mogu postaviti osjetljiva pitanja o početku spolnog života i očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i dobiti odgovore i osnaživanje za izbor izabranog ginekologa i brigu o reproduktivnom zdravlju. Budući da mladi svakodnevno koriste svoj pametni mobitel, upravo ovakva tehnologija na temelju Whatsapp-a postaje izvrstan način za informiranje, razbijanje predrasuda, smanjenje dezinformacija i povećanje pismenosti u području ginekoloških tema.

Žene zrele odrasle i reproduktivne dobi, u potrazi za znanjem žele znati više – o ginekološkim stanjima, zdravlju, trudnoći i porodu, seksualnosti te svim drugim temama ginekološke intime. Gina im pruža provjerene informacije 24/7, osnažujući ih da bolje razumiju svoje tijelo i donose informirane odluke.

Žene u perimenopauzi i menopauzi – u današnjoj demografskoj slici razvijenih zemalja najbrže rastuća skupina u svijetu – često nailaze na nerazumijevanje i tišinu oko tema prijelaznog razdoblja koje su još uvijek tabuizirane. Gina je tu da pruži dodatne odgovore i podršku u razdoblju životnih promjena, normalizirajući razgovor o simptomima, tegobama i potrebama u ovom životnom razdoblju koje unatoč promjenama u tijelu može biti razdoblje nove motivacije za brigu o svom tijelu .

Gina je, stoga, praktična digitalna AI asistentica – informirana prijateljica i podrška ženama svih generacija, ali i alat za informiranje očeva, braće, prijatelja, muževa i partnera, koji žele na informiran način biti podrška svojim ženama – koja donosi znanje, povjerenje i osnaživanje – uvijek, diskretno i bez osude.

Korisnici do sadržaja pristupaju putem interaktivne simulirane komunikacije putem skeniranja QR koda u prilogu, dodavanjem Gine u WhatsApp imenik te pisanjem tekstualnih poruka u Whatsapp-u. Osim edukativnog i informativnog sadržaja, Gina pruža i informacije o korisnim linkovima za daljnju edukaciju i informiranje.

Digitalni asistent Gina, prema klasifikaciji digitalnih intervencija, usluga i aplikacija u zdravstvu i području zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, spada u skupinu digitalnih zdravstvenih intervencija na temelju komunikacije s osobama na njihov zahtjev kroz simuliranu interakciju / razgovor s pojedincima. Zdravstvene informacije imaju za cilj pomoći u donošenju informiranih odluka za zdravlje. Radi se o interaktivnim razgovorima između pojedinaca i virtualnog asistenta putem teksta (generirani odgovori AI asistenta na pitanja korisnika u WhatsApp-u na temelju unaprijed pripremljene baze informacija od strane stručnjaka).

Nakon Andrije.AI koji je u doba pandemije bio vrijedan inicijalni alat i virtualni asistent da pruži građanima strukturirane informacije, Hrvatska se nastavlja svrstavati uz bok državama koje primjenjuju moderne digitalne tehnologije u zdravstvu, uključujući primjenu umjetne inteligencije. „Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuje vizionarstvo i liderstvo u regiji na području moderne preventive uz pomoć primjene umjetne inteligencije, jer i sami rade na razvoju jednog virtualnog asistenta za preventivne zdravstvene preglede. Podrška ovakvim projektima poput Gine, te proaktivnost u razvoju virtualnih asistenata za HZJZ, pokazuju da pratimo duh vremena u kojem živimo, koristimo dostupne AI tehnologije za zdravstveno prosvjećivanje na odgovoran način, ali i nastavljamo promicati štamparovštinu novog doba da stručni liječnički savjet osiguramo tamo gdje se nalaze građani – a danas građani sve više vremena provode uz svoje pametne uređaje.“, istaknuo je doc. dr. sc. Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a, prof. dr. sc. Krunoslava Capaka.

Gina je važan doprinos u osnaživanju žena, unapređenju prevencije i približavanje preventive populaciji s jednim modernim pristupom. Ovaj alat koji doprinosi ginekološkoj pismenosti, doprinosi i stvaranju društva u kojem je žensko zdravlje politički, društveni i ekonomski prioritet.

Ginu podržavaju Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu HLZ-a, Hrvatsko epidemiološko društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a, HUHIV, Hrvatska liga protiv raka, udruga Sve za nju, Poliklinika Analiza i Health Hub, te niz drugih partnera, organizacija i stručnjaka koje prepoznaju važnost osnaživanja žena i prevencije.

Slobodno podijelite Ginu sa svojim članovima obitelji, prijateljicama, kolegicama ili drugim osobama koje bi mogle biti zainteresirane za zdravstveno prosvjećivanje na području ženskog zdravlja. Ako želite, možete odmah i pogledati kako Gina, digitalna AI asistentica, funkcionira iz prve ruke te popričati s njom putem linka ili skeniranja QR koda.