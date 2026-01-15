Predstavljena antologija hrvatskog rodoljubnog pjeva „Od Jadra do Baške“

Program je započeo svetom misom za Domovinu u crkvi Gospe od Zdravlja, a nastavljen je u Hrvatskom domu Split predstavljanjem antologije hrvatskog rodoljubnog pjeva „Od Jadra do Baške“, koju su predstavili priređivač Ante Nadomir Tadić Šutra, urednik Mladen Vuković i izv. prof. dr. sc. Gordana Laco, predsjednica Društva hrvatskih književnika – Ogranak Split.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban tom je prigodom istaknuo kako je međunarodno priznanje Republike Hrvatske kruna stoljetne borbe hrvatskog naroda za vlastitu državu, naglasivši važnost očuvanja povijesne istine i nacionalnog identiteta:

- Datum 15. siječnja 1992. godine jedan je od najvažnijih u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti, jer je njime ostvarena stoljećima stvarana hrvatska državna ideja. Uz pomoć svetog Ivana Pavla II. i vizionarske misije dr. Franje Tuđmana, danas su vrata Hrvatske otvorena cijelom svijetu. Upravo ovakva djela, poput antologije Od Jadra do Baške, trajno čuvaju sjećanje na našu povijest, vjeru i domoljublje te prenose te vrijednosti novim naraštajima, poručio je župan Boban.

Zanimljivo je istaknuti kako antologija hrvatskog rodoljubnog pjeva „Od Jadra do Baške“ sadrži pregled hrvatske domoljubne lirike iz čitave hrvatske književnosti.

U ime Grada Splita programu je sudjelovala zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić.