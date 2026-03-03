Predstavljen hrvatski turizam u Berlinu: "Hrvatska ušla u TOP 10 destinacija prema namjerama putovanja Nijemaca"

Hrvatska turistička zajednica i ove godine nastupa na vodećem svjetskom turističkom sajmu ITB Berlin, koji se održava do 5. ožujka, a sve s ciljem predstavljanja ukupne hrvatske turističke ponude. Na sajmu je prisutna hrvatska turistička delegacija predvođena Tončijem Glavinom, ministrom turizma i sporta, Kristjanom Staničićem, direktorom HTZ-a te Romeom Draghicchijem direktorom Predstavništva HTZ-a u Berlinu, a hrvatski štand obišao je i Gordan Bakota, veleposlanik RH u Njemačkoj.

"Nakon sajma u Münchenu, hrvatsku turističku ponudu predstavili smo i na jubilarnom 60. izdanju sajma ITB Berlin, zajedno s 28 suizlagača. Time smo dodatno potvrdili snažnu prisutnost na našem najvažnijem emitivnom tržištu. Prema najnovijem istraživanju Reiseanalyse, Hrvatska je ponovno među deset najpoželjnijih destinacija Nijemaca. Kada govorimo o prošloj godini, Hrvatska se našla na 6. mjestu stranih destinacija Nijemaca za duža putovanja, dok je u srednjoročnom razdoblju od tri godine oko 6,6 milijuna Nijemaca posjetilo našu zemlju. Dodatno ohrabruje i podatak da gotovo 20% Nijemaca iskazuje interes za putovanje u Hrvatsku u sljedeće tri godine, što potvrđuje kontinuirani rast prepoznatljivosti i privlačnosti naše destinacije. Kako bismo zadržali tu poziciju i dodatno je ojačali, ključno je odgovorno upravljanje cijenama uz kontinuirano podizanje standarda kvalitete. Upravo ta ravnoteža između vrijednosti za novac i kvalitete ponude jamstvo je daljnjeg rasta interesa za Hrvatsku. Sudjelovanje na sajmu iskoristili smo i za niz bilateralnih sastanaka s ministrima turizma i partnerima iz turističkog sektora, uključujući vodećeg njemačkog turoperatora TUI, s ciljem jačanja suradnje i produljenja sezone", izjavio je ministar Glavina.

Tijekom sajma, hrvatska delegacija održat će sastanke s partnerima, odnosno turoperatorima, aviokompanijama i agencijama, kao što su TUI, Jet2.com, Eurowings, Dertour, Flynas, Disvocer Airlines.

"Pojedina istraživanja, poput modula Reiseanalyse 'Planovi putovanja Nijemaca u sezoni 2025.-2026.', pokazuju kako putovanja ostaju visoko na ljestvici prioriteta Nijemaca, ali uz poseban naglasak na odabiru onih destinacija koje će nuditi adekvatnu vrijednost za novac. Ono što nas posebno veseli su pokazatelji prema kojima je Hrvatska ušla u TOP 10 destinacija prema namjerama putovanja Nijemaca u razdoblju proljeće-ljeto, čime smo u Njemačkoj dodatno učvrstili svoju tržišnu poziciju. Oko 40% Nijemaca planira ljetni odmor realizirati unutar svoje zemlje, dok ostatak namjerava putovati i to najviše na Mediteran pa je to još jedan jasan signal svim turističkim subjektima i djelatnicima u hrvatskom turizmu da prilikom kreiranja i plasmana ponuda posebnu pažnju usmjere na omjer cijene i kvalitete jer ćemo samo tako moći iskoristiti sve potencijale koje nam nudi važno njemačko tržište", rekao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Hrvatska je na ITB-u predstavljena kao destinacija koja nudi kvalitetu turističke ponude, ali i vrijednost za novac, uz poseban naglasak na daljnji održiv razvoj turizma. "Ovogodišnje, jubilarno 60. izdanje ITB-a posebno je posvećeno temama kao što su suvremena tehnologija i uloga digitalizacije u procesima inspiracije i informiranja o destinacijama. Vezano za trendove, s njemačkog se tržišta u ovoj godini očekuje približno jednak volumen turističkog prometa kao i lani, ali uz trend skraćivanja trajanja godišnjih odmora, osobito kada je riječ o drugom ili dodatnom odmoru tijekom godine. Nastup na ITB-u stoga ćemo iskoristit za intenziviranje razgovora s aviokompanijama s ciljem dodatnog jačanja avioprometa, s posebnim naglaskom na pred i posezonu. Naš je cilj daljnje jačanje pozicije Hrvatske uoči početka glavnog dijela turističke sezone, kada i očekujemo najviše putovanja Nijemaca prema našoj zemlji", komentirao je Romeo Draghicchio.

Dodajmo kako su Nijemci najvažniji i najbrojniji gosti koji čine preko 20 posto ukupnih turističkih noćenja koja se tijekom godine realiziraju u Hrvatskoj. Tako je bilo i lani kada su Nijemci u našoj zemlji ostvarili 22,3 milijuna noćenja. Pritom su najviše noćenja ostvarili u Istri i to preko 10 milijuna noćenja, na Kvarneru preko 4 milijuna noćenja te u Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji preko 2,2 milijuna noćenja. Gledano prema destinacijama najviše noćenja ostvareno je u Rovinju, Poreču i Medulinu.

Osim Hrvatske turističke zajednice kao glavnog izlagača, u sklopu hrvatskog štanda na ITB-u svoju ponudu predstavlja i 28 suizlagača, među kojima su i turističke zajednice grada Zagreba, grada Dubrovnika te Splitsko dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije. Također, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, na hrvatskom su štandu održane prezentacije i degustacije vrhunskih hrvatskih vina i sireva.

Dodajmo i to kako je dan prije početka sajma u Berlinu, ministar turizma i sporta Tonči Glavina sudjelovao na Samitu ministara turizma UN Turizma pod nazivom "Osnaživanje novih destinacija: od potencijala do uspješnosti", na kojem se raspravljalo o važnosti odgovornog upravljanja destinacijama, gdje su hrvatske prakse prepoznate kao primjer održivog razvoja što potvrđuje i najnovije istraživanje Europske putničke komisije (ETC), prema kojem se ističemo među pet vodećih europskih destinacija po "Sustainable Travel" sentimentu.