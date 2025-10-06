Predstavljanje zbornika "Mit, vjerovanje i prostor" i film Tome Vinšćaka u Etnografskom muzeju Split

Etnografski muzej Split ovoga četvrtka, 9.10. u 18 sati domaćin je predstavljanja zbornika radova Mit, vjerovanje i prostor posvećenog prerano preminulom etnologu Tomi Vinšćaku. Tom prigodom bit će prikazan i Vinšćakov film U svijetu bogova koji je 2007. priredio u suautorstvu s Alceom Matrijem, a koji se bavi njegovim istraživanjem Tibeta.

Ovaj znanstveno-stručni zbornik radova nastao je u sjećanje na Tomu Vinšćaka u povodu desete obljetnice njegove smrti. Zborniku je prethodio znanstveni skup s temama kojima se Tomo Vinšćak bavio kao znanstvenik, istraživač i prijatelj s krova svijeta.

Zbornik će predstaviti dr.sc. Marijana Belaj i dr.sc. Tibor Komar s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Radovani Podrug iz Područnog konzervatorskog ureda u Splitu te Ivica Lolić u ime Udruge Žrvanj iz Žrnovnice.

Svojim prilozima u zborniku niz autora željelo je obogatiti sjećanje na kolegu i prijatelja, slijedeći u svojim tekstovima niz tema koje je Vinšćak istraživao i otvarao u hrvatskom znanstvenom prostoru, te obrađuju teme iz kulturne animalistike, kulturne botanike, simboličkih konceptualizacija prostora, analize hinduističkih tekstova, šamanizma...

Tako, primjerice, nekoliko radova slijedi projekt Sakralna interpretacija krajolika kojeg je inicirao i vodio, a tijekom kojeg su provedena brojna terenska istraživanja, organizirani skupovi i publicirana znanstvena i stručna literatura, pri čemu je važan lokalitet istraživanja bilo područje Žrnovnice. Dobra suradnja s lokalnom zajednicom koja se u Žrnovnici ostvarila osobito preko Udruge Žrvanj, bila je posebnost ovog projekta, ali i čitavog Vinšćakovog rada obilježenog otvaranjem novih tema, širinom znanstvenih interesa, posvećenošću i ustrajnošću u provedbi zahtjevnih terenskih istraživanja, ozračju suradnje, kreativnosti i posvećenosti studentima, suradnicima i prijateljima.

Urednici zbornika su Marijana Belaj, Tibor Komar, Suzana Marjanić i Ivana Radovani Podrug, a izdavači su Hrvatsko etnološko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Tomo Vinšćak bio je prijatelj i suradnik Etnografskog muzeja u Splitu, u kojem je prikazao svoja istraživanja izložbom Tibet – u zemlji bogova. U sklopu izložbe 2007. je izdana istoimena knjiga i prikazan film U svijetu bogova koji će posjetitelji moći vidjeti i ovog četvrtka u muzeju.