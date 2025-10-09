Predstavljanje monografije „Na granici mora i neba“ u Hrvatskom pomorskom muzeju Split

U Hrvatskom pomorskom muzeju Split u četvrtak, 16. listopada 2025. godine u 18 sati, bit će predstavljena monografija „Na granici mora i neba / At the Border of Sea and Sky“, autora prof. Željka Brguljana, jednog od najistaknutijih istraživača kulturne baštine i maritimnog slikarstva Boke kotorske.

Riječ je o opsežnom djelu koje donosi prikaz bogate zbirke slika brodova iz župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije na Prčanju — ukupno 40 portreta jedrenjaka, parobroda i flota brodova. Većina prikazanih djela imaju karakter zavjetnih slika, dok su ostale nastale kao portreti brodova iz kapetanskih i brodovlasničkih obitelji s Prčanja, kasnije doniranih župnoj zbirci.

Putem ove iznimne pomorsko-likovne zbirke autor obrađuje važan segment pomorske povijesti ne samo Prčanja i Boke kotorske, nego i cijelog južnog Jadrana.

Novo izdanje nakon deset godina

Prvo izdanje monografije objavljeno je 2015. godine u Perastu i ubrzo je rasprodano. Deset godina kasnije, objavljeno je novo, prošireno izdanje u zajedničkoj nakladi Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 Zagreb i Ogranka Matice hrvatske u Boki kotorskoj – Kotor.

Knjiga je dosad predstavljena u Kotoru i Dubrovniku, a splitska publika imat će priliku upoznati ovo vrijedno izdanje upravo u prostoru Pomorskog muzeja.

O monografiji će govoriti dr. sc. Ivana Mance Cipek s Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu te dr. sc. Ita Praničević Borovac s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.