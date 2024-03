Sveučilište u Splitu i Matica Hrvatske - ogranak Split pozivaju na predstavljanje knjige "Priručnik za život u Hrvatskoj" Mikija Bratanića, koje će se održati u četvrtak, 7. ožujka godine u 19 sati u Sveučilišnoj galeriji, Ruđera Boškovića 31. Split.

Knjiga “Priručnik za život u Hrvatskoj” zbirka je članaka, kolumni koje je autor objavljivao na portalu Matice Hrvatske. Knjigu će uz autora predstaviti Snježana Šetka, Mate Šimundić i Mladen Domazet.

O knjizi

"Miki je pronašao ključnu formu/formulu za dopiranje do širih društvenih slojeva. To je forma feljtona koju autor vrlo vješto koristi u promicanju općih vrijednosti za koje procjenjuje da ih hrvatska javnost loše ili pak površno percipira. U izrazu je blag i blizak većini čitatelja elektroničkih medija, dok je u odabiru tema izuzetno aktualan, ne propuštajući lirično-stručno komentirati sve što izaziva javnu pozornost.

Upravo u ovoj sintagmi i leži čar Bratanićevih feljtona, jer su oni u isto vrijeme i poučni i stilski dotjerani, gotovo poetski, a opet iznimno korektni.

I nije tu Bratanić samo onaj koji kroz vlastite riječi poučava, on čitatelja tjera da misli, da pogleda stvarnost oko sebe, da se zapita o stvarima koje je nekada poimao kao dogmatske. Profesionalni novinari prenose vijesti, no ljudi poput Mikija Bratanića šire ideje. Iako je sklon kritici društva, Miki to čini na konstruktivan način, nudeći cjelovita rješenja, upućujući pri tome na paradoks koji potencijalno može nastupiti ignoriranjem određenih tema." rekla je doc. dr. sc. Vlatka Vukelić.