Predstavljanje hrvatske turističke ponude i poslovna radionica Sell Croatia u Sarajevu

U organizaciji Hrvatske turističke zajednice, u Sarajevu je održano predstavljanje hrvatske turističke ponude, kao i poslovna radionica Sell Croatia koja je okupila više od 50 hrvatskih i bosanskohercegovačkih subjekata, a sve s ciljem približavanja raznolikosti hrvatskih turističkih proizvoda te jačanja suradnje i dodatnog povezivanja turističkih agenata i turoperatora dviju bliskih zemalja. Događanju je prisustvovala hrvatska delegacija predvođena Tončijem Glavinom, ministrom turizma i sporta RH, te Kristjanom Staničićem, direktorom Hrvatske turističke zajednice, koji su prezentirali trendove i novosti hrvatskog turizma. Dodajmo i to kako se hrvatska delegacija ovom prilikom susrela i s Borjanom Krišto, predsjedateljicom Vijeća ministara BiH, s kojom su razgovarali o vrlo uspješnoj suradnji između Hrvatske i BiH.

„Po prvi put organizirano predstavljamo hrvatsku turističku ponudu na tržištu Bosne i Hercegovine, i to upravo u Sarajevu, čime dodatno učvršćujemo suradnju s jednim od naših najvažnijih regionalnih tržišta. Rezultati koje ostvarujemo s tog tržišta, uz rast od 10% u dolascima i 8% u noćenjima, potvrđuju snažan interes i značajan prostor za daljnji rast. Naš je cilj dodatno osnažiti dolaske izvan glavne sezone te istaknuti kako je Hrvatska lako dostupna i sigurna destinacija koja tijekom cijele godine nudi raznolike sadržaje. Kroz enogastronomiju, autentične lokalne priče i specijalizirane programe želimo gostima približiti doživljaj Hrvatske koji nadilazi klasični sezonski okvir i potaknuti još snažniju turističku povezanost“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta RH.

Predstavljanje ukupne hrvatske turističke ponude s posebnim naglaskom na pred i posezonu te manje poznate destinacije diljem Lijepe Naše, bilo je obogaćeno prezentacijom dalmatinskih jela, čime se dodatno promovirala vrhunska hrvatska enogastronomija. Osim toga, događanje je uz podršku Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije bilo upotpunjeno i glazbenim izvedbama klape Mriža, koja je sudionicima približila autentični dalmatinski ugođaj. Događanju je, uz 140 uzvanika, prisustvovao i Ivan Sabolić, veleposlanik RH u Bosni i Hercegovini.

„Veliki je interes za Hrvatskom kao turističkom destinacijom iz svih dijelova svijeta, a Bosna i Hercegovina jedno je od najvažnijih i najbližih emitivnih tržišta za hrvatski turizam. BiH je u 2025. godini zauzela visoko 10. mjesto na ljestvici vodećih inozemnih tržišta za hrvatski turizam, a prošle je godine ostvaren i rekord sa 664 tisuće dolazaka i 3,2 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 10 posto u dolascima i 8 posto u noćenjima u odnosu na godinu ranije. Ovo je dodatna prilika da različitim turističkim dionicima još snažnije predstavimo Hrvatsku kao sigurnu, održivu i cjelogodišnju destinaciju koja nudi širok spektar turističkih proizvoda; od kulturnog i enogastronomskog turizma preko aktivnog odmora do city break putovanja“, rekao je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući da dodatnu vrijednost predstavlja i kvalitetna prometna povezanost, uključujući cjelogodišnje zrakoplovne linije Zagreb-Sarajevo te Zagreb-Mostar.

Dodajmo kako gosti iz BiH najviše posjećuju Dalmaciju, gdje prednjače Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija, dok su njihove omiljene destinacije Gradac, Makarska, Tučepi, Baška Voda i Podgora. More predstavlja glavni motiv dolaska, a potom slijede priroda i zabava, gdje gosti iz BiH bilježe značajno iznadprosječan rezultat naspram drugih tržišta.

Na radionici je rad Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) predstavio Tomislav Fain, predsjednik UHPA-e, a na istoj su sudjelovali hrvatski subjekti kao što su turističke zajednice grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, Croatia Airlines i dr., koji su brojnim turoperatorima i turističkim agencijama iz BiH predstavili svoju ponudu i mogućnosti još snažnijeg poslovnog umrežavanja na ovom tržištu.