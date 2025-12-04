Predstave, komedije i blagdanska čarolija za djecu i odrasle u jednoj od najmanjih općina u Dalmaciji

Općina Zadvarje priprema bogat prosinački kulturno-zabavni program u sklopu manifestacije Kulturna zima u Zadvarju, koja donosi niz predstava i blagdanskih događanja za djecu i odrasle. Program je dio kulturne inicijative kroz projekt JEZIK Splitsko-dalmatinske županije, kojim se omogućava dostupnost i približavanje kulturnih sadržaja u manjim sredinama s ograničenim pristupom kulturnim izričajima.

Zadvarje, smješteno na prijelazu između obale i Dalmatinske zagore, iznad kanjona Cetine, jedna je od najmanjih općina u Dalmaciji, s oko 300 stanovnika. Upravo zato kulturni sadržaji poput ovoga imaju veliku važnost: stanovnicima omogućuju pristup kazalištu i obiteljskim programima u vlastitoj sredini, stvaraju mjesto okupljanja u zimskim mjesecima i donose dodatnu vrijednost lokalnom identitetu.

Manifestaciju otvara dječja lutkarska predstava Cvilidreta Lutkarskog društva Zlatousti, koja će se održati 7. prosinca u 17:00 sati. Slijedi predstava Pahuljasta Kazališta Mali teatar, zakazana za 10. prosinca u 17:00 sati.

Dana 19. prosinca održat će se dva programa: u 15:00 sati Produkcija Z izvest će lutkarsku predstavu Božićna medalja za dobrotu, a u 18:00 sati Dramska udruga Most publici će predstaviti komediju Veza priko veze.

Prosinački program završava 28. prosinca u 18:00 sati, uz interaktivni dječji program Svijeta čarolije pod nazivom Tvornica božićnih želja.

Ulaz na sve programe je besplatan, a Općina Zadvarje poziva sve svoje stanovnike, kao i sve susjede iz okolnih mjesta, Šestanovca, Blata na Cetini, Zagvozda, Štrika, Dubaca i cijelog cetinsko-biokovskog područja da se pridruže blagdanskom programu, uživaju u predstavama i podrže kulturna događanja u maloj, ali živahnoj zajednici.

