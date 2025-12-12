Predstava za djecu “Čarobni božićni sat” još samo sutra u Splitu!

Nakon, samo u Splitu, sedam rasprodanih izvedbi s 3000 malih ljubitelja kazališta, predstava za djecu "Čarobni božićni sat" ovih dana uveseljava je i mališane Klisa, Kaštela, Šestanovca, Hvara, Jelse, Starog Grada...

I za kraj dalmatinske turneje još jednom će nas posjetiti u Splitu.

Predstavu za djecu "Čarobni božićni sat" pogledajte još sutra, 13. prosinca u 15 sati u dvorani Lora.

"Čarobni božićni sat u izvedbi Bojana Jambrošić, Mateje Majerle i Ane Dore Bajto uveselio je i djecu i njihove roditelje. Stoga nam još stižu pozivi kad se vraćaju u Split. Iako je glumačka ekipa vikend trebala dočekati kući u Zagrebu i odmoriti se pred nastavak brojnih izvedbi, jer čeka ih još čitav niz rasprodanih izvedbi u Lisinskom, zbog velikog broja upita nagovorili smo ih da ostanu još jedan dan u Splitu i izvedu ovu božićnu avanturu za djecu u subotu, 13. prosinca u 15 sati u dvorani Lora. Sigurni smo kako će i ovu subotu mališani uživati i pomoći našoj veseloj družini da spase Božić! " - Damir Bubalo, Teatar uz more

Bojan Jambrošić, Mateja Majerle i Ana Dora Bajto oživjeli su na pozornici u Lori priču koja mališane odvodi u čarobni svijet mašte i pustolovinu koja se dugo pamti.

Ovu veselu božićnu predstavu za djecu potpisuju autor predstave Josip Vrbanić, glazbu Slavko Nedić, dramaturgiju Igor Weidlich, dok režiju potpisuje Nevena Vukes.

Na Teatru uz more pogledajte:

13.12. u 15h - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - božićna predstava za djecu

22.1. U 20h - UZA SKALE, NIZA SKALE - HNK Šibenik

28.1. u 20h - KAD U VOJSKU POĐEM - Zuhra i Tin Sedlar

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)