Predsjednik Vlade Plenković u posjetu Ukrajini

Predsjednik Vlade Andrej Plenković doputovao je danas u Kijev, gdje će, zajedno s nizom šefova država i vlada te predsjednikom Europskog vijeća i predsjednicom Europske komisije, sudjelovati na obilježavanju 4. obljetnice početka druge ruske agresije na Ukrajinu.

Sastat će se s ukrajinskim državnim vrhom – predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, predsjednicom Vlade Julijom Sviridenko te predsjednikom Vrhovne rade Ruslanom Štefančukom, a bit će nazočan i na sastanku Koalicije voljnih. U hrvatskom izaslanstvu su i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, predsjednik Odbora za vanjsku politiku u Hrvatskom saboru Andro Krstulović Opara i veleposlanica Republike Hrvatske u Ukrajini Anica Djamić.

Ovo je peti posjet predsjednika Vlade Ukrajini od veljače 2022. godine, što je jasan izraz solidarnosti s ukrajinskim narodom. Potporom Ukrajini štitimo temeljne europske vrijednosti i ključna načela međunarodnog prava.

Tijekom boravka u Kijevu premijer Plenković, zajedno s europskim liderima, odat će počast stradalim ukrajinskim braniteljima. Sastanak Koalicije voljnih i susreti s ukrajinskim državnim vrhom prilika su za razgovore o daljnjim mirovnim pregovorima, o vojnoj pomoći i financiranju Ukrajine, o energetskoj suradnji, kao i o potpori Ukrajini na europskom putu.

Zalažući se za uspostavljanje pravednog i održivog mira, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, hrvatska Vlada nastavit će pružati snažnu potporu ukrajinskom vodstvu i narodu. Ukupna dosadašnja bilateralna pomoć Hrvatske Ukrajini iznosi 385 milijuna eura, što obuhvaća vojnu, diplomatsku, humanitarnu, energetsku, tehničku i drugu potporu, a primljeno je i više od 30 tisuća ukrajinskih izbjeglica. Hrvatska je dosad Ukrajini uputila 16 paketa vojne pomoći, a pridonijela je i kroz NATO-ov mehanizam PURL s 15 milijuna eura. Ukrajini stavljamo na raspolaganje i specifična znanja Hrvatske u području humanitarnog razminiranja, procesuiranja ratnih zločina, skrbi za veterane i reintegracije bivših okupiranih teritorija.

Posjet je prilika za predstavljanje novog paketa bilateralne pomoći za Ukrajinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Vlade te uključuje: četiri DOK-ING-ova stroja MV-4 za razminiranje, doprinos Fondu za energetsku obnovu Ukrajine u iznosu od 1,5 milijuna eura te dodatnu tehničku potporu energetskom sustavu Ukrajine.

Kao dio svoje multilateralne potpore Ukrajini, Hrvatska je dosad bila domaćin niza važnih međunarodnih događanja: prvog Parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, sastanka na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa, kao i Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja.

Nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću bit će uručeno odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, dobrotvornim aktivnostima i promicanju Ukrajine diljem svijeta.