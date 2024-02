PREDSJEDNIK SUDAČKE KOMISIJE BRUNO MARIĆ: "Hajduk nije oštećen"

Hrvatski nogomet ovog je tjedna potresla afera oko curenja snimki sudaca iz VAR sobe sad već s dvije utakmice, Varaždin – Hajduk i Dinamo – Rijeka, obje iz prošlog kola SuperSport HNL-a, piše gol.hr.

Posebno su žustro reagirali iz Hajduka te su tražili očitovanje Hrvatskog nogometnog saveza koji je potom i odgovorio splitskom klubu preko predsjednika HNS-a, Marijana Kustića.

Na Poljudu smatraju kako su drastično oštećeni u nekoliko situacija, pa su nakon objava dijela snimki u medijima odlučili sami u javnost pustiti cijele snimke razgovora sudaca u VAR sobi kod spornih situacija.

Nije poznato otkud Hajduku snimke koje su objavili u svojim vijestima na Hajduk Digital TV-u. Bez obzira na tumačenje konačnih odluka sudaca na utakmicama, snimke su otkrile javnosti što se događalo u tim trenucima kada su suci međusobno vijećali o spornim situacijama. Bilo je tu psovki, kaotičnih konverzacija i možda pogrešnog tumačenja VAR protokola.

Marić: Hajduk nije oštećen

O svemu tome govorio je predsjednik Sudačke komisije Bruno Marić na konferenciji za medije, piše gol.hr.

''Ove cenzurirane ili fabrizicirane snimke koje su imale za cilj dezinformaciju, loše prikazivanje sudačke organizacije i HNS-a. Ovaj događaj promatramo kao pritisak na hrvatske suce, prije nego što krenem, htio bih naglasiti da je sudačka organizacija potpuno neovisna, imamo potpunu samostalnost u radu i donošenju odluka. Odluke koje su suci donijeli na utakmici Varaždina i Hajduka bile su točne i nije oštećen Hajduk'', rekao je rezolutno u uvodu Marić prije nego što je prešao pojedinačno objašnjavati situacije.

Objasnio situaciju kod poništenog gola Hajduka

''Glavni sudac izgovara – priznaj gol pa ćemo pogledati. Pomoćni sudac mu signalizira da se nalazi u poziciji zaleđa, no glavni sudac mu daje uputu priznaj gol pa ćemo pogledati. U dvojbenim situacijama se daje uputa da pušta, a VAR će utvrditi je li se pogodak ispravno postigao ili ne. Pomoćnik ponavlja istu informaciju s činjenicom da je on na terenu utvrdio da se radi o zaleđu, no sudac inzistira da se pogodak prizna, a da će VAR utvrditi je li pogodak ispravan'', objasnio je Marić postupak kod poništenog gola Hajduka.

''Radi brzine pregleda snimke, ako VAR sudac utvrdi da postoje dva ili više zaleđa, odmah se ide na ono zaleđe koje izgleda veće, kako bi se brže priznao ili ne priznao pogodak.''

Kasnije tijekom presice Marić je bio suočen s pitanjem kako je moguće da suci u toj situaciji donesu odluku kojom mijenjaju odluku suca na terenu, a za to nisu imali dovoljan dokaz tj. nisu imali kameru koja bi pokazala kut koji otkriva poziciju braniča Varaždina, najbližeg golu.

''Nemamo snimke utakmice, to je kod servera na CROATELU. Nažalost, nismo mogli dobiti snimke, nemate razloga ne vjerovati u odluke jer su svi vidjeli da se radi o kažnjivom zaleđu kod pogotka Livaje.''

Situacija kod mogućeg prekršaja prije gola Varaždina

Marić je objasnio postupak i komunikaciju sudaca kod gola Varaždina prije čega su u Hajduku tražili prekršaj nad Livajom.

''Četvrti sudac viče faul, to je njegov dojam, da daje informaciju sucu, a sudac mora donijeti odluku za koju misli da je točna. Ovo je komunikacija unutar VAR sobe, AVAR konstatira, njegova je zadaća da akcentira određenu situaciju koju je nužno za pregledati. Nije nužno da je njegova informacija točna, ali je važno da on to akcentira kako se ne bi slučajno zaboravio pregledati sporni detalj.''

''To je jedna od uputa, VAR sudac postavlja pitanje sucu, da akcentira ono što treba pregledati. Ovo je informacija koju VAR sudac naglas govori, da je on utvrdio da se ne radi o prekršaju nad Livajom, traži da se utakmica neće nastaviti, dok se pokaže snimka sedam u prijenosu, da svi u live prijenosu dobijete jasnu sliku zašto je neki pogodak priznat ili poništen. Nakon njegova inzistiranja se prikazala kamera 7. Imali smo situaciju da ono što su vidjeli gledatelji nije bilo identično onome što su vidjeli VAR suci. Poučen prethodnim iskustvom, VAR sudac inzistira da se u live prijenosu prikaže slika sa kamere 7.''

Situacija kod ruke u 16-ercu

Onda je prešao na dvije situacije u 16-ercu Varaždina kada se tražio 11-erac, piše gol.hr.

''U uvodu ste čuli da sudac daje informaciju u VAR sobu, jasno signalizira što je on vidio. VAR preglednom snimke utvrđuje je li ono što je izrečeno identično onome na snimci. Prvo ruka, pa onda kazneni udarac. Tim u VAR sobi i sudac akcentiraju dvije situacije koje je nužno pogledati. Sudac naglašava VAR sucu da provjeri obje sporne situacije, igranje rukom, a onda i prekršaj za kazneni udarac.''

''Vidjeli ste koja je razina stresa u VAR sobi i na terenu, u konačnici ova komunikacija prikazuje koliko su suci motivirani da donesu ispravnu odluku. Ljudski faktor uvijek ima utjecaja, ali ove tri situacije koje su se pojavile montirane s ciljem da se uznemiri javnost, ove snimke potpuno demantiraju da su odluke netočne.''

''Ovakvi klipovi nam pomažu''

"U HNS su tražili očitovanje sudačke komisije i komisije nogometnih sudaca, da se očitujemo o ispravnosti odluka. Kad je u pitanju istraga kako je iscurila snimka, oni sigurno poduzimaju radnje i sigurno će vas informirati o tome, a iz HNS-a i sudačke komisije takve informacije nisu mogle izaći van. Otvoren sam prema svim aktivnostima koje će ići sa skidanjem stigme, tajnosti. Ovi klipovi nam pomažu da pokažemo koliko smo pod stresom."

O psovkama u komunikaciji

''Suci u komunikaciji nisu razmišljali da će njihova komunikacija biti dostupna javnosti, onda bi se vjerojatno suzdržavali od određenih izraza. Moji dečki koji su upotrebljavali ovaj rječnik sigurno nisu znali da će biti pušteni u javnost, njima je sigurno neugodno, ovo je životna komunikacija ljudi koji su pod stresom.''

''Mi se ne bojimo snimki koje će izaći van, kad bi bile pogrešne odluke, mi smo ljudi i griješimo. S obzirom na to da svi suci u hrvatskom nogometu sude časno i pošteno, žele donositi ispravne odluke, mi se ne bojimo snimki. Mi znamo da je onaj koji je skidao sa servera utakmicu Varaždin i Hajduk, vjerojatno nije odbacio još neku utakmicu sa servera. CROATEL koji je na svojevrstan način kroz taj server omogućio da ove snimke iziđu van, da će te snimke zaštiti svim šiframa. Ovo je najveći i nezapamćeni pritisak na suce. To nije slučaj, mi ćemo se znati othrvati tom pritisku. Nadam se da greške koji su sastavni dio suđenja, da će biti svedene na minimum, osobito u borbi za titulu.''

Marić je dobio pitanje o svojoj izjavi prema kojoj je on neuspješan predsjednik ukoliko Hrvatska nema suca u vrhu europskog nogometa.

''Rekao sam to s ciljem da svojim uspjehom smatram da u skupinama Lige prvaka imamo suca, ne znači da u ostalome nisam uspješan. Moj angažman je bio u cijelosti, nije samo do mene, već i do sudaca. Uvjeren sam da ćemo imati suca u Ligi prvaka.''

O Dinamovom ruganju na društvenim mrežama.

''Nisu to trebali objaviti. Mi smo uvijek transparentno i jasno rekli koje su odluke točne. Bilo bi bolje da sudačka komisija objasni, a i takav video ne koristi nikome.''

Treba li HNL-u dodatne VAR kamere?

Jesu li potrebne dodatne VAR kamere kako bi HNL bio regularniji?

''Konkretno ne mislim da su kamere fundamentalne za privođenje kraju prvenstva da nećemo imati dvojbenih situacija, stav HNS-a i komisije je jasan. Kad je u pitanju pritisak, HNL je iznimno vrijedan proizvod, imamo rasprodane stadione, izniman interes za ligu, i mislim da mi kao suci maksimalno služimo nogometu, da svojim radom zaštitim nogomet. Ova presica je sazvana da poručimo da ne skrivamo ništa, da ne želimo da se fabriciranim snimkama netko dovodi u pitanje rad sudaca.''

Na pitanje o slučaju s loptama, Marić je uz smijeh odgovorio:

''Kakve su bile lopte jednoj ekipi, takve su bile i drugoj ekipi. Obaveza suca je da pregleda lopte ako je bilo prigovora. Ne vjerujem da bi igrači prihvatili igrati s manje napumpanim loptama.''

Bilo je riječi o dvostrukom igranju rukom Darka Nejašmića na utakmici Osijeka i Hajduka na Opus Areni, sudačka komisija je objavilo da to nije bilo kažnjivo, ali njihova odluka nije bila jednoglasna, već je donesena na rezultatu glasanja. Četiri glasa su bila za, a tri protiv:

"Kad netko misli da je kazneni udarac, a netko da nije, to je rasprava, bila bi potpuna laž da mi u komisiji nismo u prijeporu oko odluka. Ponekad se stav kod nas razlikuje u nekim detaljima. Zbog toga smo zadovoljni jer dopuštamo da se sve uzme u obzir, da bi se donijela ispravna odluka. Mi se ne preglasavamo".

Kazna za Hajduk?

Može li Hajduk biti kažnjen zbog puštanja snimki?

''Mi se bavimo pitanjem sudaca, disciplinski sudac ili komisija će odlučiti o tome. To ću prepustiti njima."

Tko ima pristup snimkama?

''U HNS-u ima jedna osoba, točno se zna kad je bila na serveru, a svi ostali su ljudi koji rade u CROATELU.''

Bilo je riječi o stranim sucima, hoće li oni zbog velikog pritiska suditi derbije u završnici prvenstva:

"Mislimo da ima dovoljno kvalitete među hrvatskim sucima. Hrvatski suci jako dobro prezentiraju suđenje vani".