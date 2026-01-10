Predsjednik pulskog IDS-a: "Thompsonu nije mjesto u Puli, ali ni u cijeloj Istri"

Za razliku od šefa IDS-a i porečkog gradonačelnika Lorisa Peršurića, predsjednik najveće stranačke podružnice i aktualni predsjednik Gradskog vijeća Pule Valter Boljunčić vrlo je konkretan po pitanju Thompsonova koncerta u Poreču.

"Thompsonu nije mjesto u Puli, ali ni u cijeloj Istri", kazao je za Istru24 Boljunčić, upitan podržava li odluku predsjednika IDS-a da se koncert održi u javnom gradskom prostoru, u sportskoj dvorani Žatika.

Svojim istupom Boljunčić je pokazao da se oštro protivi odluci svojega stranačkog šefa, koji će kao domaćin u Poreču ugostiti Thompsona, iako kaže da se "ne želi miješati u poslove Grada Poreča".

Na pitanje što bi učinio da je Thompson zatražio nastup u gradskoj dvorani Mate Parlov u Puli, Boljunčić odgovara:

- Moj stav je isti još od 2008. godine, kada sam bio u Gradskom vijeću Pule. Ne podržavam i protivim se Thompsonovim nastupima jer u svojim pjesmama koristi izraze vezane uz takozvani "starohrvatski pozdrav’" koji donosi razdor i odnosi se na tamni dio naše povijesti. Tada sam bio protiv i to mišljenje nisam promijenio niti ga namjeravam mijenjati, rekao je.

Podsjetimo, Boljunčić je bio protukandidat Peršuriću na nedavnim izborima za predsjednika IDS-a, kada je upozoravao da stranka ne smije skretati udesno, ograđujući se od sada već bivšeg počasnog predsjednika Ivana Jakovčića, za kojeg je tvrdio da stranku "malo-pomalo gura u zagrljaj HDZ-a".

Boljunčić podsjeća da je i u kampanji za gradonačelnika Pule jasno iznosio svoje stavove o Thompsonu, piše Istra24.

- I sada ću ponoviti – protiv sam koncerta, budući da se Thompson na svojim nastupima nikada nije jasno ogradio od pozdrava koji je zakonom zabranjen. Thompson, ali i svi ostali koji zagovaraju slične stavove, nemaju što tražiti na javnim koncertima, rekao je.

Na konkretno pitanje kako bi postupio da je na mjestu gradonačelnika Peršurića, odgovorio je da koncert ne bi dozvolio.

Ipak, Peršurić je prvi čovjek stranke, pa se stječe dojam da se ni IDS kao stranka nije jasno ogradio od dolaska izvođača na čijim se koncertima veliča ustaška ideologija. Boljunčić ističe da govori isključivo u svoje osobno ime.

- Ne bih volio da netko iz drugih gradova dolazi u Pulu i govori nam što bismo trebali raditi, pa se ni ja neću miješati u odluke Grada Poreča. No, Thompson ne bi trebao nastupati ne samo u Puli, već ni u cijeloj Istri, poručio je.

Naglasio je kako Thompsonova gostovanja nisu bila tema na razini stranke te da se o tome nije čuo s Peršurićem.

Na pitanje može li gostovanje Thompsona, koji na koncertima nerijetko tolerira ili propagira ustaški pozdrav, nanijeti dugoročnu štetu IDS-u, Boljunčić odgovara "da se on osobno nema problem jasno ograditi od Thompsona".

- Hoće li neki postupci nanijeti štetu stranci, uvijek se vidi na izborima. Thompson i sve što se veže uz njega nije u skladu s politikom IDS-a, tvrdi Boljunčić iako se to ne bi moglo reći s obzirom na to da prvi čovjek stranke očito nema problem s njegovim nastupom.

Budući da je aktualni župan i bivši gradonačelnik Pule Boris Miletić nedavno za Istru24 izjavio kako nikada nije zabranio Thompsonov koncert u Puli, zanimalo nas je što Boljunčić kaže na takvo "posipanje pepelom".

- Ne bih to komentirao. U to sam vrijeme, kao član Gradskog poglavarstva, jasno isticao da osoba koja gaji takve stavove ne može nastupiti u pulskoj Areni. To je prije svega civilizacijsko pitanje, rekao je.

Za kraj Boljunčić je upitan kako komentira sudjelovanje porečkog gradonačelnika na maršu protiv fašizma u Puli i koliko je to vjerodostojno s obzirom na Thompsonov dolazak u porečku gradsku dvoranu.

-To ćete morati pitati njega. Ja sam bio na tom prosvjedu jer istinski vjerujem u antifašističke vrijednosti, zaključio je Valter Boljunčić.