Predsjednik Milanović upozorio: Suradnja Hrvatske vojske s izraelskom vojskom neće se dogoditi

„Ako ministar obrane ili bilo tko želi ući u tu vrstu aranžmana s Izraelom, nabavu tzv. Davidove praćke, to znači da je potrebna i suradnja Hrvatske vojske - ljudi iz Glavnog stožera, iz postrojbi, iz sustava zapovijedanja - sa izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi. Hrvatska vojska, mojom zapoviješću, neće sudjelovati u tome“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući u utorak informaciju kako ministar obrane pregovara s Izraelcima o nabavi tzv. Davidove praćke.

„Ovo je upozorenje – nemojte to raditi. Ni jedan hrvatski vojnik u tome neće sudjelovati. Ako će to raditi civili, to će biti prvi put u povijesti“, dodao je predsjednik Milanović. A što se tiče sustava tzv. Davidove praćke, kaže „čak da je zadnji na svijetu, a nije, nadomjestiv je“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predsjednik Milanović pri tome je upozorio na činjenicu kako ministar obrane pregovara s Izraelcima u isto vrijeme „dok Izrael naoružava našeg prvog susjeda kojega vidimo kao sigurnosni problem, govorim o Srbiji“.

Govoreći o izraelskom naoružavanju Srbije pojasnio je: „To je započelo prije godinu dana kada je od Izraela kupljen višecjevni bacač raketa koji ima domet od 300 kilometara. To je još ofenzivnije oružje od onoga što su im Kinezi navodno prodali. Možda da ministar pita svoje prijatelje u Tel Avivu – zašto ste to prodali Srbiji? Dakle, Izrael aktivno naoružava državu koju i Plenković i ministar nazivaju neprijateljem. Vide li tu neku nekonzistentnost i razlog da se postavi pitanje Izraelu – zašto to radite? Ne, to je saveznik“.

„Taj saveznik od kojega ministar kupuje tzv. Davidovu praćku naoružava Srbiju i ne samo da ih naoružava, ne samo da ih naoružava izrazito ofenzivnim oružjem – protiv kojega je zaštita čak teža nego protiv hipersoničnih raketa – nego im oni integracijski pomažu, kao sistem integratori, da sve ono što je Srbija kupila integriraju u „lanac ubijanja“. To rade Izraelci s kojima ministar pregovara o nabavi tzv. Davidove praćke“, upozorio je Predsjednik Republike.

Premijera Plenkovića je pri tome upitao zašto se u svom pismu glavnom tajniku NATO-a nije poželio i na Izrael? „Za suradnju s Izraelom je potrebno povjerenje, a ja ne vjerujem onome tko naoružava moga izazivača. Teško mi je shvatiti zašto to netko ne vidi ili se pravi da ne vidi i zašto nas uvlači u to?“, zaključio je predsjednik Milanović.