Predsjednik Milanović u Budimpešti: Dijalog je nezamjenjiv, to bi trebala biti logika svih koji mogu zaustaviti rat u Ukrajini

„Sa zadovoljstvom sam danas i sutra u Mađarskoj i to će biti dva dana prilike da puno razgovaramo. Bez obzira na tradicionalno dobre odnose naših dviju država - zadnjih 30 godina baš dobre uz minimalne oscilacije - bit će to prigoda za razgovor i razjašnjavanje stvari koje možda nisu potpuno jasne“, izjavio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović u Budimpešti nakon sastanka s predsjednikom Mađarske Tamásom Sulyokom.

Bilateralne odnose Hrvatske i Mađarske ocijenio je „dobrim i prijateljskim”, usprkos povremenim oscilacijama. „Možda nekada i zaiskri koja rečenica više, ali oni su dobri i stabilni. To je, nakon ovih trideset i pet godina, jedina susjedna država s kojom imamo čisto uređeno granično pitanje. Položaj manjina je recipročan, uzoran, u stvari, teško da može biti bolji. Tamo gdje postoje granične države, susjedne države s povijesnim manjinama jer Hrvati i Mađari s obje strane granice su povijesne manjine, etičke manjine čije su takozvane matične države povijesne, nacionalne države. Nikakve naddržave, nikakvi konglomerati, kompoziti nego nacionalne države. Ne nacionalističke. Mi smo političke nacije“, izjavio je predsjednik Milanović.

Na sastanku se razgovaralo i o međunarodnim temama. „Dijalog je nezamjenjiv. I to bi trebala i biti logika i europske diplomacije i svih onih koji trenutno snose najveću odgovornost i imaju najveće alate na raspolaganju da se zaustavi rat u Ukrajini, bez suvišnih zašto, možda uz neki opravdani kako. Nije svako rješenje isto i nije svako opravdano, ali kada prekinete dijalog s neprijateljem ili suparnikom - nema kraja“, rekao je hrvatski Predsjednik.

U tom smislu, predsjednik Milanović dodao je da je „navijao za to da se održi sastanak američkog i ruskog predsjednika u Budimpešti ili bilo gdje drugdje“. „Budimpešta je bila ponuđena i prihvaćena od obojice. Međutim, to se sada ne događa, nadam se da će se dogoditi. Bilo bi mi drago da to bude u Budimpešti radi Mađarske, ali prije svega radi perspektive rješenja problema i mira jer diplomacija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom je negacija diplomacije. To je put u nepovrat“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Dvojica predsjednika razgovarali su i o gospodarskim odnosima Mađarske i Hrvatske, pa je predsjednik Milanović istaknuo kako je za hrvatski turizam važno da Mađarska bude ekonomski stabilna i uspješna „jer u strukturi naše ekonomije sektor usluga je presudan, Hrvatska solidno živi od turizma”. “Hrvatskoj nije svejedno koliko će Mađara doći, koliko će biti raspoloženi potrošiti i što ćemo im ponuditi. Sve je to jedan spojeni, vezani mehanizam Europske unije kao jedinstvenog tržišta - i prije svega kao jedinstvenog tržišta - a tek onda zajedničkih vrijednosti i ideja. Naglost i agresivnost u harmonizaciji svega nije dobra i povijesne nacije u Europi će tome pružiti otpor, koja god politička opcija bila na vlasti. U Hrvatskoj sigurno, u Mađarskoj očito“, zaključio je predsjednik Milanović i potvrdio kako je pozvao predsjednika Mađarske da službeno posjeti Hrvatsku što je on prihvatio i najavio mogućnost posjete već iduće godine.

Na poziv predsjednika Mađarske Tamása Sulyoka, predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u dvodnevnom službenom posjetu Mađarskoj. Nakon svečanog dočeka upriličenog na Trgu Kossuth, predsjednik Milanović i predsjednik Sulyok održali su sastanak u Uredu mađarskog predsjednika, nakon kojeg je uslijedio bilateralni sastanak izaslanstava Republike Hrvatske i Mađarske.

U nastavku dana predviđen je sastanak predsjednika Milanovića s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom.