Predsjednik Milanović: Ne mogu zabraniti ministru obrane da negdje ide, ali se neću suzdržati od komentara kada vidim da je nešto štetno i nemoralno

„Veleposlanik Izraela je rekao kako je u iranskoj ambasadi usred Zagreba teroristička jazbina. Te vrste uznemiravanja hrvatske javnosti ne trebamo. Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Neka se gospoda ponašaju u skladu s time. Ovo je Zagreb, braco, nije Tel Aviv“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući poziv izraelskom veleposlaniku na razgovor u Ured Predsjednika Republike zbog njegovih ranijih izjava.

„Nemamo baš neke posebne odnose s Iranom, ali Iran je članica UN-a koja je napadnuta bez mandata UN-a. Iran je zaista, kada je u pitanju Bliski istok, kao i Izrael, sklon određenim terorističkim metodama. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika nego terorizam? Međutim, kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje, barem da ja znam. Sav terorizam u Europi je sunitski, nije šitski. Iran se terorizmom u Europi do sada nije bavio, protiv civila, naših građana“, dodao je predsjednik Milanović.

Predsjednik je odgovorio i na pitanje o suradnji s ministrom obrane. „Ne mogu mu zabraniti da negdje ide, ali se neću suzdržati od komentara kada vidim da je nešto štetno i nemoralno. On može biti kolega, ali u zapovjednoj strukturi i hijerarhiji, vrhovni zapovjednik je vrhovni zapovjednik. Mi nismo ista politička razina, nismo sugovornici. Premijer je druga stvar. Što se tiče ministra, neka putuje i dalje“, rekao je predsjednik Milanović.

Što se premijera tiče, Predsjednik je kazao: „Odlučio je da mu ovaj sustav odgovara. U diplomaciji si je fiksirao kadrovsku strukturu s bivšom predsjednicom i to ne želi promijeniti. Nema ništa što mu prijeti politički ili posljedično, naprosto može tako. To je zlouporaba sistema, ali bez posljedica“.

Predsjednik Republike komentirao je i početak temeljnog vojnog osposobljavanja rekavši kako je „povratak vojnog roka Hrvatskoj prihvatljiv jer nismo uspjeli osigurati dovoljan broj profesionalnih vojnika“. „Sve više od onoga što smo imali je dobro. Prema ustroju, nama nedostaje nekoliko tisuća vojnika i časnika. Nismo bili u stanju privući dovoljno ljudi da se popunimo prema mjerilima i standardima koje smo sami postavili u dogovoru s NATO-om“, pojasnio je Predsjednik.

Dodao je kako se ne bavi detaljima vojne obuke, osim ako ga netko ne natjera da se i time počne baviti te se ponovno osvrnuo na ministra Anušića: „Nismo ravnopravni. Moj i njegov mandat nisu isti. On može kupiti neku glupost za Hrvatsku vojsku, a ja to ne mogu spriječiti. A onda će kasnije odgovarati nekim drugim tijelima ili neće, jer su porobljeni. S Anušićem ne mogu razgovarati jer on ima šefa, ja ga nemam, meni su šef građani“.

Novinari su pitali Predsjednika i za prelazak nezavisnih zastupnika u vladajuću većinu. „Pitajte Zurovca, on odgovara biračima. U Hrvatskoj su ti standardi frapantno niski. Može tko god hoće u bilo kojem trenutku ulaziti u kombinaciju sa svakim. Zurovcu se mora priznati da je samostalno ušao u Sabor, gospodar je svoje sudbine i živjeti će s posljedicama svoje odluke“, rekao je predsjednik Milanović.

Na pitanje treba li se u taj politički prelazak uključiti DORH, predsjednik Milanović je odgovorio: „Tko vodi DORH? DORH vodi političar koji nije izabran na to mjesto nego je postavljen, instaliran od strane Plenkovića. Zato je ta vlast ogromna vlast bez demokratskog mandata. Ta grana vlasti mora biti od nekoga nadzirana, kao i sudovi“.

Komentirajući gubitak arbitraže u slučaju Ina, predsjednik Milanović je rekao kako je time „došla na naplatu Sanaderova bravura jer gotovo 250 milijuna eura moramo isplatiti MOL-u“. „Je li INA-u trebalo prodati MOL-u nakon prvotne prodaje 25 posto dionica u vrijeme Račanove vlade, to je također tema za razgovor. Međutim, 2009. Sanader praktički izručuje INA-u preko Fonda branitelja i tako je MOL zagospodari hrvatskom naftnom kompanijom . I što sada? Tko je kriv? To je čin, neću reći veleizdaje, ali ne mogu se sjetiti druge riječi . Zašto je to trebalo raditi? Zašto je trebalo prodavati Mađarima sve, do točke u kojoj imaju apsolutnu poslovnu i financijsku kontrolu? Ljudi takve stvari zaboravljaju, pa ih podsjećam“, zaključio je predsjednik Milanović.