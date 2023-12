PREDSJEDNIK HND-a PODERAO PRIOPĆENJE DORH-a: "Ono što se dogodilo Matijaniću, događa se mnogim hrvatskim građanima"

Hrvatsko novinarsko društvo održalo je presicu o istrazi smrti Indexovog novinara Vladimira Matijanića od koje je prošlo 16 mjeseci bez da je objavljena odluka DORH-a o slučaju, piše Index.hr.

Šef HND-a poderao priopćenje DORH-a

"Za nas u HND-u je od početka jasno da postoji krivac i taj krivac mora odgovarati. Mi nikada od te borbe za istinom i sankcioniranjem odgovornih za smrt Vladimira Matijanića nećemo odustati. Od skandaloznog i bešćutnog povjerenstva Ministarstva zdravstva, preko izjava ministra Beroša, pa do jučerašnjeg priopćenja i tajminga Državnog odvjetništva. Za nas je to sve jedan veliki igrokaz na koji mi ne pristajemo", rekao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Zovko je potom pred novinarima poderao priopćenje DORH-a rekavši da time pokazuje što misli o tom priopćenju.

Video možete pogledati OVDJE.

DORH još uvijek nije obavijestio Matijanićevu obitelj

"Ja sam u lipnju poslao dokle se stiglo, bilo mi je u lipnju odgovoreno da je sve gotovo i da samo treba donijeti državnoodvjetničku odluku", rekao je Indexov novinar Ilko Ćimić te dodao kako je brzo bilo jasno da se radi o odugovlačenju.

"Dobio sam informaciju da je pokrenut unutarnji nadzor nad Općinskim državnom odvjetništvom u Splitu gdje su se tražili razlozi zašto te odluke nema. Umjesto odgovora, iz ODO-a Split poslano je priopćenje da je odluka donesena. Iz toga se može zaključiti da su poslali obavijest obitelji i da ne žele poslati javno. Ja sam razgovarao s obitelji i prijaviteljicom i nisu ih do jutros obavijestili", rekao je Ćimić.

Zovko je rekao da sve podsjeća na ono što se događalo prije nego što je Beroševo ministarstvo objavilo rezultate inspekcije, kada su 20 minuta prije presice kurirskom službom dostavili obavijest obitelji.

"Ovo je jedan veliki igrokaz na koji mi ne želimo i nećemo pristati. Vladimir Matijanić je ubijen, ubio ga je sustav i netko mora odgovarati. Ono što se dogodilo Matijaniću, događa se mnogim hrvatskim građanima", rekao je.

"Nikada nećemo pristati na ovo"

"Za nas je neupitna činjenica da je netko kriv i taj netko, bez obzira na to kako se zvao, mora odgovarati. Splitsku bolnicu vode ljudi koji su u vladajućem HDZ-u, pitanje je štite li jedni druge. Mi ne možemo prihvatiti da je to nesretan slučaj. Netko mora odgovarati, i to ne netko na dnu. Postoje ljudi koji su odgovorni u hijerarhiji", rekao je Zovko.

"Ne možemo i nećemo nikada pristati da se kaže bilo je sve ok i bio je nesretan slučaj. Dosađivat ćemo im koliko treba. Diljem ove zemlje događaju se zastrašujuće priče i netko mora odgovarati. I ljudi koji časno rade posao su žrtve nefunkcionalnog sustava i ljudi koje kadrovira politika", dodao je.

"Prvi korak promjene sustava bi bilo da sustav prizna grešku, a sustav to i dalje ne čini", naglasio je Ćimić a javlja Index.hr.

"Sustav se obračunava s mrtvim čovjekom tako što Matijanića optužuje da je bio nemaran pacijent. Sustav mora priznati da je pogriješio kako i mi od toga nećemo odustati. Kolega Matijanić je vjerovao tom sustavu i što je dobio? Znamo nažalost", rekao je.