Predsjednik Bilić: 'Zaštita Poljuda kao kulturnog dobra morat će se skinuti ukoliko dođe do odluke o rušenju'

Hajduk je danas u 17 sati na Poljudu održao konferenciju za medije na kojoj je predstavio svoje dugoročne infrastrukturne planove.

Poseban se naglasak stavio na ključna pitanja poput budućnosti stadiona i izgradnji trening kampa. Iako klub nije otkrivao konkretne detalje, najava je stigla sinoć u 19:11 sati.

Na press-konferenciji govorili su predsjednik Uprave Ivan Bilić, član Uprave Josip Babić, uime Našeg Hajduka govorio je Luka Lerotić te Marin Božić, infrastrukturni voditelj Poljuda.

Poljud je zaštićeno kulturno dobro. Što ako dođe do rušenja?

Bilić: Zaštita se mora skinuti, inače se to ne može napraviti. Vlada to mora podržati.

Kakav je stav Kluba da isključivo građani Splita odlučuju o novom stadionu?

Bilić: Grad nije samo vlasnik Kluba nego i infrastrukture. Ukoliko oni žele raspisati referendum, utoliko im mi nemamo pravo prigovoriti. Sve smo prezentirali Gradu, na njima je da se to odluči.

Hajduk ima svoje vlasnike koji determiniraju nove stvari. Je li kalkuliran gubitak koje će Hajduk imati dok ne bude igrao na Poljudu? Kako nadoknaditi taj novac?

Bilić: Nije se razgovaralo o tome, no imali bismo pravo na kalkulaciju nadoknade štete. O tome se treba dogovoriti. Grad nam daje koncesiju, unutar tog ugovora postojala je opcija da bi se zatvorile tribine na godinu dana. Nismo došli još do te faze, ali vjerujem da ćemo do tada sve dogovoriti.

Je li se razmišljalo o tome kakav će stadion biti?

Babić: To je pitanje odakle kreću neke stvari, od lijepog stadiona ili kolika nam je ekonomska računica. Mogu reći da su oba kriterija uzeta u obzir i da nećemo dobiti novi stadion koji je simbol Grada, kao što je Poljud bio nekada.

Lerotić: Vodili smo računa i o navijačkim mjestima i o akustičnosti stadiona.

Što će biti s Poljudom ako se odluči da se ovdje gradi novi stadion?

Bilić: Tada Poljuda neće biti.

Postoji li mogućnost da stadion bude izvan grada?

Bilić: Ovdje ljudi dolaze pješke na stadion, a zemlja je već u našem vlasništvu. Ovdje je i problem parking mjesta koja bi podignula cijenu.

Tlo je močvarno na nekim dijelovima, koliko to utječe na sve?

Bilić: Lokacija je idealna jer je tamo Primorčev kamp, no ima sigurno manje problema nego ovdje.

Koliko je skuplje ovaj potez do Marjanskog tunela od Stobreča?

Bilić: Sigurno je skuplje.

Hoće li se ići u rekonstrukciju Parka mladeži ukoliko se stadion bude ovdje gradio ili u Dugopolje?

Bilić: Podići će se montažni stadion na mjestu stadiona Parka mladeži.

Treba li novi stadion graditi na novom mjestu ili Poljudu?

Bilić: Mislim da ćemo o tome raspravljati sljedećih mjesec dana.

Jeste li razmišljali o nogometnom kampu?

Bilić: Jedina je lokacija Stobreč. Vlada to predaje Gradu u vlasništvo, a Grad nama u vlasništvo korištenja.

Kako ste zamislili skupljanje novca?

Lerotić: Imat ćemo spremna sredstva, a onda ćemo sigurno inicijalno pogurati Klub. Priču bismo voljeli podignuti na veću razinu sa sponzorima i svime.

Što ako se ne dobije taj obećani novac? Tko će preuzeti rizik?

Bilić: Rizik postoji u svemu što radimo. Moramo osigurati sigurnosne mjere, moraju se zamijeniti neki vijci, ne može se nešto vječno sanirati. Ima rizika, ima i zamki, ali mislim da možemo doći do toga. Klub strateški treba novi stadion.

Je li stigao novac koji ste trebali dobiti?

Bilić: Najviše novca ide na teren, mi kada dobijemo ponude, šaljemo dalje na fakturu.

Koliki je trošak izrade svega?

Bilić: Procjena je da će biti oko 15 milijuna eura, fokus je na Akademiju i prvu ekipu.

Konferenciju je otvorio Ivan Bilić: „Znam da ima dosta tema koje su vama novinarima zanimljive, ali danas ćemo govoriti o temi infrastrukture. Prvi je prioritet pronalazak sportskog direktora, to ćemo odraditi odvojeno od ovoga. Nemojte postavljati pitanja o treneru, ima punu podršku Kluba. Cilj nam je stavljanje više mladih igrača u igru. Želimo pričati o pitanju infrastrukture, Klub je s Odjelom za članstvo proveo anketu, to nam je pomoglo.

U posljednjih nekoliko mjeseci imali smo preko 20 sastanaka, a teme su bile kamp i potencijalni novi stadion. Grad bi nam trebao predati pravo građenja kampa u Stobreču nakon natječaja. Nadam se da bismo do kraja godine to trebali realizirati. Što se tiče stadiona, to će se vidjeti u četvrtak nakon što se sve prezentira. Mi ne želimo nego trebamo novi stadion. Nije to pitanje trebamo li ga mi dobiti ili Zagreb ili neko drugi. Stadion je najidealnije napraviti ovdje, na istom mjestu.

Što se tiče ankete sudjelovalo je preko pet tisuća pretplatnika, sudjelovalo je pola pretplatnika. Od ispitanih za samu lokaciju koja je bila pitanje, 55 % je odgovora za izgradnju novog stadiona na istoj lokaciji. Grupa koja je najviše htjela novi stadion grupa je koja ide najviše na utakmice.“

Član Uprave Josip Babić: „Imamo skrivenu stvar koja nije vidljiva u našim izračunima je vrijednost igrača. Novi kamp i novi stadion označavaju iskorak Kluba kako bi mogao funkcionirati u budućnosti. Naš je stav da podržavamo sve mogućnosti, a i vlasnici Kluba koji su s nama na skupštini.“

Uime Našeg Hajduka govorio je Luka Lerotić: „Naš je cilj pomoći Hajduku, to je nužnost. Novi moderan stadion jedina je prihvatljiva opcija prema našim stadionima. Ništa osim toga ne može klubu osigurati dobre uvjete i za razvijanje igrača. Očekujemo rezultate studija, ali smatramo da Hajduk zaslužuje novi stadion. Dok se sve riješi, kroz nekih pola godine, bit ćemo spremni s novim projektom i sufinanciranjem svega.“

Marin Božić, infrastrukturni voditelj Poljuda: „Zamijenili smo nekoliko ploča, nismo zadovoljni s brzinom rada jer su nas omeli vremenski uvjeti. To će se popraviti s vremenom i nadama se da ćemo do lipnja imati sve izmijenjene ploče. Prilikom izmjena ploča uočavaju se dodatne ploče koje treba zamijeniti, a time se povećava broj ploča. Izvodimo radove na najugroženijim prostorima. Na jugozapadu stadiona bi se trebala obaviti brza izmjena. Idemo i s izmjenom umjetnog pomoćnog terena, a izvođača bi trebali imati kroz 10 dana. Što se tiče hibridnog travnjaka, trebali bismo imati izmijenjena oba pomoćna terena do lipnja. Na jednom trenira cijela Akademija i ženski nogometni klub, a na drugom prva ekipa.