Predivna gesta: Chelsea će obitelji Dioga Jote, koji je igrao u Liverpoolu, donirati 13 milijuna eura

Chelsea će dio bonusa osvojenog na Svjetskom klupskom prvenstvu donirati obiteljima tragično preminulog Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve. Klub iz zapadnog Londona u srpnju je okrunjen titulom prvaka na novom, proširenom FIFA-inom turniru, nakon što su u finalu na stadionu MetLife u New Jerseyju svladali Paris Saint-Germain s 3:0, piše The Athletic.

Uspjeh na natjecanju donio je klubu procijenjenih 98 milijuna eura. Nakon toga, Chelsea je osigurao fond od 13 milijuna eura za ravnomjernu raspodjelu među igračima momčadi Enza Maresce koji su sudjelovali na turniru. U zajedničkoj odluci kluba i igrača, dogovoreno je da se jednak iznos isplati i obitelji Jota.

Pojedinačni iznos premašuje 429 tisuća eura prije troškova konverzije valuta iz američkih dolara u britanske funte te povezanih davanja, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Tragedija koja je potresla nogometni svijet

Podsjetimo, Liverpoolov napadač Diogo Jota i njegov brat Andre Silva, nogometaš portugalskog Penafiela, poginuli su u prometnoj nesreći u španjolskoj pokrajini Zamora 3. srpnja, samo deset dana prije Chelseajevog trijumfa u finalu.

Liverpool je također nedavno objavio planove za podizanje spomeničke skulpture na Anfieldu kao trajnu počast Joti, koji je za klub postigao 65 golova u 182 nastupa. Igrači će tijekom cijele sezone 2025./26. na dresovima i jaknama nositi amblem "Forever 20", a klupska zaklada LFC Foundation pokrenut će program razvoja nogometa u lokalnoj zajednici u čast portugalskog reprezentativca.

Za prvu ovosezonsku utakmicu Premier lige protiv Bournemoutha na Anfieldu, koja se igra u petak, planirani su poseban navijački mozaik i minuta šutnje. Prošlog mjeseca klub je objavio i da trajno povlači dres s brojem 20 na svim razinama u spomen na Jotu, koji je u Liverpool stigao 2020. godine iz Wolverhampton Wanderersa.