Predavanje o dokumentarnom filmu s Tonćijem Gaćinom u Kino klubu Split

U petak, 6. veljače s početkom u 20 sati u Kino klubu Split u okviru radionice dokumentarnog filma održat će se predavanje o dokumentarnom filmu, otvoreno za javnost. Predavanje drži Tonći Gaćina, redatelj, snimatelj i dugogodišnji član i suradnik kluba.

Tonći Gaćina rođen je 1983. godine u Splitu. Kao filmski radnik (snimatelj, šarfer, majstor rasvjete, asistent kamere) radio je na stotinama profesionalnih filmskih i audiovizualnih projekata (dugometražni i kratkometražni dokumentarni, dugometražni i kratkometražni igrani, reklamni i glazbeni spotovi, eksperimentalni). Kao redatelj realizirao je više dokumentarnih projekata, koji su prikazani na važnim svjetskim festivalima. Njegov film Turizam! je prikazan na Visions du Reel i Karlovy Vary Film Festival u 2016 godini, a Koze! na Locarno Film Festivalu 2025. godine.

