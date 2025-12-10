Predano je 60 tisuća potpisa za zabranu klečavaca

Na Međunarodni dan ljudskih prava organizatori peticije "Micanje klečavaca - u ime 18 ubijenih žena u 2025." predali su Hrvatskom saboru, Vladi i Ustavnom sudu više od 60.000 potpisa građanki i građana. Kako navode, cilj je uklanjanje organiziranih molitvi klečavaca s javnih površina te jačanje institucionalne zaštite žena, piše Index.

"Javni prostor mora biti siguran za sve"

Organizatori su u priopćenju poručili da javni prostor "mora biti siguran za sve, a ne sredstvo za pritisak i normalizaciju nejednakosti". Ističu kako su performansi klečavaca, osobito ispred bolnica, sudova i centara za socijalnu skrb, "političko-ideološki nastupi", a ne neutralne molitve.

Tvrde da takva okupljanja vrše pritisak na žene, "diskriminiraju ih kao drugotne i manje vrijedne", relativiziraju femicid i doprinose atmosferi straha.

"U ime 18 ubijenih žena - dižemo glas, a ne klečimo. Nasilje ne prestaje šutnjom", jedan je od komentara građana koji su potpisali peticiju. Drugi poručuju: "Želim da prestane ova farsa, ova nakarada koja me posramljuje i plaši."

Sarnavka: "Država ima obvezu djelovati"

Peticiju je pokrenula feministkinja i dugogodišnja aktivistica za prava žena Sanja Sarnavka, koja je naglasila da je zahtjev utemeljen na Ustavu, zakonima i međunarodnim konvencijama.

"Naš zahtjev je utemeljen na Ustavu, zakonima i međunarodnim konvencijama koje štite dostojanstvo, sigurnost i ravnopravnost žena", rekla je Sarnavka.

"Manifestacije koje promiču žensku podložnost muškarcima učvršćuju stereotipe koji leže u temelju nasilja nad ženama. U državi u kojoj je ove godine ubijeno 18 žena, ne možemo ignorirati javne prakse koje potkopavaju ravnopravnost, stvaraju neprijateljsko okruženje i poručuju ženama da im je prirodno mjesto – pokornost", dodala je.

Naglasila je da ograničenje nije usmjereno na vjeru, nego na "političko-ideološke javne performanse koji degradiraju žene i prijete njihovoj ravnopravnosti".

"Država ima jasno pravo i dužnost – prema Ustavu, Zakonu o suzbijanju diskriminacije, Zakonu o javnom okupljanju, Kaznenom zakonu i Istanbulskoj konvenciji – osigurati da javni prostor bude siguran i dostupan svima", poručila je.

"Ne radi se o napadu na vjeru"

Organizatori ističu da inicijativa nije usmjerena protiv vjere, nego protiv "političke instrumentalizacije religije". "Sloboda vjeroispovijesti ne uključuje pravo da se u ime vjere u javnom prostoru promiču poruke koje podrivaju ravnopravnost i sigurnost", naveli su.

Dodaju da su potpisnici peticije jasno izrazili zabrinutost zbog porasta femicida i atmosferu u kojoj, kako kažu, žene ne mogu biti sigurne.

"Tužno je kao žena gledati žrtve femicida, dok neki muškarci nemaju mentalni kapacitet shvatiti da je jednakost ispravna", stoji u još jednom komentaru građanki i građana.

Organizatori najavljuju da će nastaviti javno zagovarati zabranu političko-ideoloških performansa klečavaca na javnim površinama i tražiti da se takve aktivnosti vrate u vjerske objekte.