VATRENI, SRETNO! Dalić: 'Ako dovedeš 25 tisuća Hrvata u Rotterdam, onda znaš da vrijediš'

Ostalo je nešto više od 24 sata do velikog finala između Hrvatske i Španjolske.

Dvoboj u Ligi nacija koji je poprimio veliko zanimanje javnosti, a u Rotterdmau su ga najavili Zlatko Dalić i Ivan Perišić.

Prvi je govorio Perišić.

- Bit će sigurno teška utakimca, imali smo stvarno super vezne igrače koji igraju u najboljim klubovima na svijetu, ali kad vidiš naš vezni red, prvih 11 i klupu, koja jedva čeka ući i iskoristiti minute, onda nemamo straha - poručio je napadač.

Potom je ogled najavio i Dalić.

- Svi su zdravi, dobro i spremni, možemo računati na sve. Ispred nas je velika utakmica i vidjet ćemo što ćemo napraviti, hoćemo li mijenjati ili ne. Napravit ćemo analizu protivnika i ne sumnjamu da ćemo biti pravi i dati maksimum. Da li će to biti dovoljno, vidjet ćemo, ja se nadam da hoće.

Pitanje za Perišića: Rodri je jedina velika zvijezda, puno španjolskih igrača relativno je nepoznato našoj javnosti. Koliki je to hendikep za nas?

- Nama su ti igrači jako poznati, znamo s kim se susrećemo. Imali smo analizu, još ćemo ju i imati i pripremiti se na najboji mogući način.

Pitanje za obojicu: Jeste li vježbali penale, jeste li spremni na više od 90 minuta?

- Nadam se da ćemo sve riješiti u prvih 90 minuta. Kao što je izbornik rekao, navikli smo igrati produžetke i osjećamo se moćno u tih dodatnih 30 minuta, tako da neće biti problema. Penale vježbamo uvijek, zadnja četiri puta izašli smo kao pobjednici i spremni smo za to - rekao je Perišić.

- Sigurno smo se potrošili s Nizozemcima, ali pokazali smo da se možemo vratiti, da imamo snage i energije za novu utakmicu. Pokušat ćemo završiti sve u 90 minuta, a bit ćemo spremni i ako dođe do produžetaka. Igrači s klupe jedva čekaju ući i ja u njih vjerujem. Šest od sedam je naš rezultat u produžecima, to pokazuje snagu i karakter - dodao je Dalić, pišu Sportske novosti.

Umanjuje li se značaj ovog natjecanja?

- Vi znate moj stav. Ima veliki značaj i ima vrijednost, došli smo do finala. Na pragu smo da budemo najbolji, pokušat ćemo napraviti sve da to uspijemo. Čeka nas velika utakmica i ne podcjenjujemo. Sve reprezentacije došle su s najboljim igračima, to dovoljno govori o natjecanju - rekao je Dalić, pa dodao:

- Pratili smo zadnje tri utakmice Španjolske, nije se promijenio njihov način s novim izbornikom. Kvalitetni i brzi igrači, isti stil, teže igri i dodavanjima. Znamo što nas očekuje, imamo iskustvo iz Kopenhagena kada smo izgubili u produžecima na Euru. Španjolska igra tehnički kompetitivan nogomet, pokušava napraviti višak preko bokova, Morata je opasan u napadu. Sve smo prošli i vidjeli, ako budemo na nivou na kakvom smo zadnjih 10 dana, možemo se adekvatno suprotstaviti vrhunskoj reprezentaciji kao što je Španjolska.

Potom je govorio Perišić.

- Kostur ekipe već je dugo tu, igramo zajedno već skoro 10 godina. Oni imaju dosta mladih igrača, imamo više iskustva od njih. Osvojili smo srebro i broncu, nadamo se da ćemo sutra skupiti snage i otići po ono što nam nedostaje. Protiv Španjolske skoro nitko nije favorit. Španjolska ima upečatljiv stil, pokušat će igrati svoj nogomet koji već dugo igraju. Nadam se da neće biti neutralnih navijača, čujem da su naši sve pokupovali i da će dvije trećine stadiona biti ispunjeno našim navijačima.

Dalić je govorio o navijačima:

- To je pokazatelj da ova reprezentacija vrijedi u svakom smislu. Ako dovedeš 25 tisuća Hrvata u Rotterdam, onda znaš da vrijediš.

Ubacio se Perišić:

- Volim se koncentrirati na utakmicu, ali ne možeš pobijeći od tih video uradaka o navijačima. To ti daje jedan motiv više, nadam se da će sutra to biti pozitivno i da ćemo napokon podići trofej.

Dalić je zatim govorio o kadru igrača:

- Imali smo sjajno SP u Kataru, bili smo reprezentacija koja je igrala jako dobro i imala rezultat. Malo smo se "izmiksali", ali ostali su gotovo svi. Nažalost smo bez Gvardiola, puno nam fali u obrambenom dijelu. Mislim da reprezentacija zadnjih godina ima kontinuitet i postala je nogometna velesila. Jako poštujemo naš nogomet, naši igrači su sjajni po Europi i Hrvatskoj. Za razliku od 2018. imamo dosta igrača iz HNL-a, što govori o napretku hrvatskog nogometa.

Pitanje za Perišića: Prije polufinala u Kataru rekli ste da ćete dati sve od sebe da Modrić podigne trofej SP-a.

- Voljeli bismo osvojiti ovaj trofej, ne samo za Luku, nego za sve. Na SP-u smo imali "blackout", ali smo se uzdigli i popeli se na treće mjesto. Sada ćemo dati sve od sebe i nadam se da će to biti to.

Tko je favorit?

- Mislim da su šanse 50/50, ovo je jedna druga i nova utakmica, veća i drukčija. Postavit ćemo se drukčije, oni također, tako da ne možemo govoriti o favoritu, a taj teret ne želim si stavljati na leđa reprezentacije. Sutra želimo uživati u nogometu i biti radosni, to ću reći igračima i prije utakmice - rekao je Dalić.

Kakav je Luka Modrić na treninzima?

- Luka svaki trening radi maksimalno, isto kao što ga rade i stariji igrači poput Perišića, Brozovića, Vide... Oni su nositelji krvi reprezentacije, Luka je ozbiljan na svakom treningu i u svakom poslu, to mu se vraća na najbolji mogući način. Naši veterani nas nose, a trofej bi bio kruna za Luku i sve druge. To trebamo učiniti za Luku, Ivana, mene, hrvatske navijače, za sve nas - kazao je Dalić.

Pitanje za Perišića: Kako si se snašao s Ivanušecom, nikada niste igrali zajedno?

- U 12 godina prošao sams ve pozicije, fali mi samo stoper, ha ha, to ću za par godina. Pričali smo puno na početku utakmice, koordinacija je jako bitna, eto i Vida je nakon 5 godina bio lijevi stoper. Kako je utakmica odmicala, tako smo se dizali. Uvijek može bolje, a to ćemo ostaviti za sutra, pišu Sportske novosti.