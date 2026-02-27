PRAVI HOROR Muškarac do smrti hranio partnericu samo votkom i sladoledom. Otac je našao mrtvu

Muškarac je osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubojstva partnerice kojoj je nanio više od 100 ozljeda nakon što ju je držao zatočenu u svom domu i hranio isključivo votkom i sladoledima na štapiću.

Tony Devenport (57) provest će najmanje 22 godine u zatvoru zbog smrti 41-godišnje Stephanie Blundell, koja je pronađena s teškim masnicama po licu i tijelu u njihovom domu u Chesteru. Njezin otac opisao je stravično iskustvo pronalaska kćeri, koje će ga, kako je rekao, "pratiti do kraja života", prenosi Index.

Tijekom suđenja porota je čula kako je Blundell gotovo dvije godine živjela s Devenportom, koji ju je u potpunosti kontrolirao. Nije imala ključ od kuće, a on je zadržao njezinu bankovnu karticu. Godinama se borila s ovisnošću o alkoholu, no par je u jednom razdoblju uspio apstinirati.

Bila je prikovana za krevet

Međutim, ponovno su počeli piti u svibnju prošle godine, kada su se tijekom putovanja u Slovačku odali teškom opijanju. "Kad ste bili pod utjecajem alkohola, bili ste uvredljivi, agresivni i nasilni prema njoj i prije nego što ste je ubili", rekla je sutkinja Steyn obraćajući se Devenportu.

Devenport je uhićen zbog sumnje da je napao Blundell samo 10 dana prije njezine smrti, no uvjete jamčevine prekršio je "u roku od nekoliko minuta" tako što ju je nazvao. Nakon što je pozvao taksi po nju, više nikada nije napustila njegovu kuću. U posljednjim danima života nije mogla nikoga kontaktirati i bila je prikovana za krevet.

Patila je od akutnog pankreatitisa i alkoholne ketoacidoze, a sutkinja je rekla kako je "zasigurno preklinjala" za pomoć. No, Devenport, koji je kupio više od 12 litara votke i 72 limenke piva, davao joj je samo alkohol i sladolede na štapiću. "Zbog vaših postupaka, Stephanie je trpjela bol i strah, a vi ste je ondje držali, nudeći joj jedva išta osim votke", poručila je sutkinja.

"Njezin otac doživio je najstrašnije iskustvo koje roditelj može zamisliti"

Sutkinja je danas prilikom izricanja presude rekla Devenportu da je ubio svoju "suosjećajnu, dobrodušnu i hrabru" partnericu s kojom je bio dvije godine. "Stephanie Blundell umrla je ujutro 20. srpnja 2025. Bila je to posljedica brutalnih, opetovanih i dugotrajnih napada koje ste joj nanosili tijekom prethodna dva dana", izjavila je.

Dodala je kako je Devenport u 48 sati prije njezine smrti Blundell dvaput davio i tukao je, nanijevši joj teške ozljede mozga. "Njezin otac doživio je najstrašnije iskustvo koje roditelj može zamisliti. Posjetio ju je te nedjelje nešto iza podneva i pronašao svoju voljenu kćer mrtvu, s jasno vidljivim tragovima teških batina koje ste joj nanijeli", rekla je sutkinja.

"Uvijek je u ljudima vidjela ono dobro, pa tako i u vama, i nikada nije odustajala od njih. Imala je golemu sposobnost da voli i blistav osmijeh koji je mogao obasjati prostoriju", dodala je. Njezin otac Philip Blundell koji ju je pronašao, dao je izjavu.

"Nikakva kazna ne može vratiti Stephanie"

"Pomisao da je umrla sama, u bolovima, bez ikoga da je utješi, proganja me svaki dan", rekao je. Obdukcijom je utvrđeno da je Blundell umrla od višestrukih ozljeda, koje su dodatno pogoršale posljedice kroničnog alkoholizma.

U izjavi nakon izricanja presude, obitelj je odala počast "jednoj od najsjajnijih duša koje ste mogli sresti". "Bila je dobrodušna, duhovita i nenametljivo elegantna. Njezina toplina i suosjećanje bili su vidljivi tijekom cijelog suđenja i tješi nas što su mnogi uvidjeli njezinu istinski toplu prirodu", poručila je obitelj.

"Stephanie je bila voljena i cijenjena u obitelji i među prijateljima. Iako je danas njezin ubojica priveden pravdi, želim da se sjećamo Stephanie. Iako nikakva kazna ne može vratiti Stephanie, nadam se da će današnja presuda njezinoj obitelji i prijateljima pružiti određenu utjehu, jer znaju da Devenport odgovara za svoja djela", rekla je detektivka Andrea Price iz policije Cheshirea.