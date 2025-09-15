Pratitelj Marijani Puljak napisao: "Marijana, j**i se". Nije mu ostala dužna

Nakon što je saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak na svojoj Facebook stranici objavila komentar u kojem kritizira rasprave u Hrvatskom saboru o ustaškom pozdravu i upozorava na zaostajanje Hrvatske u odnosu na moderne europske trendove, uslijedile su brojne reakcije – i podrške i uvreda.

U objavi pod naslovom "Povratak u budućnost", Puljak je izrazila frustraciju što se u Saboru ponovno vode rasprave o temama iz Drugog svjetskog rata, umjesto da se zemlja okrene budućnosti, borbi protiv korupcije i razvoju tehnologije.

"Dok Albanija koristi umjetnu inteligenciju za borbu protiv korupcije, mi još uvijek raspravljamo o fašističkim pozdravima", napisala je Puljak, poručivši da se Hrvatska ne može nazivati modernom državom dok tolerira ekstremizam i simboliku fašizma.

Njezina objava izazvala je i burne komentare korisnika društvenih mreža. Među njima i vulgaran napad jedne osobe s porukom "Marijana, j**i se", na što je zastupnica odgovorila duhovito i ironično:

"A evo nikako da se muž i ja pogodimo u istoj zemlji, kamoli u istoj kući i krevetu. Pa kad se pogodimo, bit će i toga."