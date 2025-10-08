Poznato tko su supružnici koji su sinoć mrtvi u stanu: "Svi smo ožalošćeni i šokirani..."

Još sinoć, nakon što je zagrebačka policija oko 18.15 sati dobila dojavu da je dvoje ljudi preminulo u utorak popodne u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom, neslužbeno se doznalo kako na pronađenim tijelima nisi uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt te da se sumnja na trovanje ugljičnim monoksidom, piše Jutarnji list.

Kako danas neslužbeno doznaje Zagorje.com, u ovoj tragediji smrtno je stradao bračni par iz Zagorja, točnije iz Svetog Križa Začretja.

- Njih dvoje su povremeno boravili u svom stanu u sklopu jedne kuće u Začretju, a povremeno, najviše vikendima, bili su u Zagrebu u svom stanu, jer su se bavili prodajom na tamošnjoj tržnici. Jedno vrijeme su više znali boraviti u Zagrebu, no baš sam je prije nekih mjesec dana srela u Začretju tu ženu, koju znam cijeli život, i rekla mi je da sad većinom borave ovdje, gdje je ona i rođena, a da su manje u Zagrebu. Svi smo ovdje šokirani i ožalošćeni viješću da su upravo ona i njen suprug tako tragično stradali - ispričala je za Zagorje.com jedna od mještanki Svetog Križa Začretja.

Policijska uprava zagrebačka objavila je rezultate očevida:

- U utorak, 7. listopada oko 18.10 sati na Trešnjevci, u Bezdanskoj ulici, u stanu, pronađena su tijela članova obitelji, 61-godišnjakinje i 67-godišnjaka na kojima nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Na mjesto događaja pristupili zaposlenici plinare grada Zagreba koji su zatvorili ventil plinske instalacije.

Obavljenim očevidom u suradnji policijskih službenika Službe za očevide i kriminalističku tehniku Policijske uprave zagrebačke i vještaka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić utvrđeno je da je smrt najvjerojatnije nastupila uslijed trovanja ugljičnim monoksidom.

Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, napisali su.