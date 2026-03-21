Poznato tko je prvak Hrvatske u klasičnom kuglanju. Evo gdje su završili kuglači s Mertojaka

Po četvrti put uzastopno Zaprešić je prvak Hrvatske u klasičnom kuglanju. U zadnjem kolu u utakmici koja je odlučivala o ovogodišnjem prvaku, Zaprešić je u svojoj kuglani pobijedio Zadar, rezultatom 6:2 i sa 3 boda više potvrdio svoju dominaciju u kuglačkom sportu Hrvatske. Alen Kujundžić sa 700 kod Zaprešića te Hrvoje Marinović u redovima Zadra sa 687 postigli su najbolje pojedinačne rezultate.

Zaprešić sa ponajboljim uvjetima i nadalje je nedostižan, iako je ovaj put odluka o prvaku pala tek u posljednjem kolu, usporedba sa dominacijom Dinama u nogometu nije neumjesna, sve je u klubu posloženo po profi standardima i rezultati su tu. Od Zaprešića se očekuje i odličan nastup na skorom Final Fouru Lige prvaka u Brčkom.

Zadru sve čestitke, do zadnjeg kola bili su u utrci za prvaka. Marinović, igrač i trener je nositelj kluba i glavna uzdanica ekipe iz Mocira.

Mertojak za stepenicu niže u odnosu na prošlu godinu, očekivanja su bila i nešto viša, dobro je počelo pobjedom nad Zaprešićem, nakon duge sušne tri godine, no previše je bilo oscilacija tijekom prvenstva, sa uspjesima na međunarodnom planu, ipak i deseti put zaredom osvaja se prvenstveni trofej (tri zlatnih, pet srebrnih i dva brončana odličja), osiguran je plasman na NBC kup i šansa za ponovni nastup u Ligi prvaka.

U posljednjoj utakmici, koja je imala revijalni karakter, Mertojak je sa 7 bodova više gostovao kod Osijeka i zabilježio pobjedu od 5:3 (3830:3777).

Poličnik je u posljednjem kolu ostvario svoju prvu pobjedu i to nad Grmoščicom te su tako skupa završili u niži rang natjecanja. Drugi splitski klub, Poštar zauzeo je 6. mjesto, a u prvenstvu žena Mlaka iz Rijeke obranila je titulu prvakinja, dok su cure iz ŽKK Split ostvarile sredinu tablice plasmanom na 5. mjesto.

Konačna tablica:

1. Zaprešić 32

2. Zadar 29

3. Mertojak 26

Pojedinačni rezultati Osijek-Mertojak:

M.Tutnjević-A.Kovač 0:1(636:659)

M.Šakota-N.Muše 0:1(565:657)

I.Bartulović-G.Pofuk 1:0(626:593)

M.Liović-D.Dimitrovski 1:0(619:609)

M.Tomić-I.Totić 0:1(636:663)

M.Mušanić-M.Matić 1:0(695:649)

Sezona se nastavlja već slijedeći tjedan pojedinačnim regionalnim natjecanjima, pa potom završnicom pojedinačnog prvenstva Hrvatske i to u Splitu, a uskoro je na redu i osmina finala Kupa RH.